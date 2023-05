Es gibt eine Vielzahl von Spielen, die in Casinos auf der ganzen Welt angeboten werden, sowohl in traditionellen als auch in moderneren Online Casino.

Ultimative Liste der beliebtesten Spiele in Online- und Offline-Casinos

Casinos sind seit jeher beliebte Orte für Menschen, die gerne spielen und ihr Glück versuchen möchten.

Es gibt eine Vielzahl von Spielen, die in Casinos auf der ganzen Welt angeboten werden, sowohl in traditionellen als auch in moderneren Online Casino. Hier stellen wir Ihnen einige der beliebtesten Casino-Spiele vor, damit Sie entscheiden können, welches Spiel das richtige für Sie ist.

Blackjack

Blackjack ist ein Kartenspiel, das in jedem Casino zu finden ist. Das Ziel des Spiels ist es, mit Ihren Karten eine höhere Punktzahl als der Dealer zu erreichen, ohne dabei 21 Punkte zu überschreiten. Jeder Spieler erhält zwei Karten und kann weitere Karten ziehen, um seine Hand zu verbessern. Der Dealer zieht auch Karten und versucht, eine höhere Punktzahl als die Spieler zu erreichen.

Roulette

Roulette ist ein weiteres äußerst beliebtes Spiel in Casinos. Es wird auf einem Tisch mit einem Roulette Rad (auch Kessel genannt) gespielt, in dem eine Kugel kreist. Die Spieler setzen auf eine Zahl oder eine Gruppe von Zahlen und hoffen, dass die Kugel auf ihrem Einsatz landet. Es gibt viele verschiedene Arten von Wetten beim Roulette, einschließlich gerader Wetten, Wetten auf ungerade Zahlen, rot/schwarz, Wetten auf nebeneinanderliegende Zahlen, eine Reihe von Zahlen und viele mehr.

Poker

Poker ist ein beliebtes Kartenspiel, das viele verschiedene Varianten hat. Im Allgemeinen geht es darum, die beste Hand aus fünf Karten zu bilden. Jeder Spieler erhält eine bestimmte Anzahl von Karten und kann Wetten platzieren, um im Spiel zu bleiben. Es gibt viele verschiedene Arten von Poker, einschließlich Texas Hold’em, Omaha, Seven Card Stud und mehr. Wir erklären in diesem Artikel einige Pokervarianten, die Spaß machen können.

Spielautomaten

Spielautomaten, auch oft Slots genannt, sind eine der beliebtesten Arten von Casino-Spielen. Sie sind einfach zu spielen und bieten eine Vielzahl von verschiedenen Themen und Spielen. Der Spieler setzt Geld ein und dreht dann die Walzen, um eine Gewinnkombination zu erhalten.

Bekannt sind die traditionellen Früchteslots, bei denen Kirschen und Zitronen auf den Walzen abgebildet sind. Werden sie in eine Reihe gebracht, gewinnt der Spieler. Heute sind Spielautomaten aber viel komplexer und ähneln Videospielen in ihren Grafiken.

Es gibt viele verschiedene Arten von Spielautomaten, einschließlich klassischer Slots, Video-Slots und progressiver Slots. Es lohnt sich den einen oder anderen Spielautomaten in der Demoversion auszuprobieren.

Baccarat

Baccarat ist ein weiteres Kartenspiel, das in vielen Casinos zu finden ist. Das Ziel des Spiels ist es, eine Hand mit einer höheren Punktzahl als der Dealer zu haben. Es gibt drei mögliche Wetten im Baccarat: Spieler, Banker oder Unentschieden. Der Spieler setzt auf eine der Wetten und dann werden die Karten ausgeteilt.

Craps

Craps ist ein Würfelspiel, das in Casinos sehr beliebt ist. Das Ziel des Spiels ist es, eine bestimmte Punktzahl mit zwei Würfeln zu erreichen. Es gibt viele verschiedene Wetten beim Craps, einschließlich Pass Line Wetten, Don’t Pass Wetten, Come Wetten und Don’t Come Wetten.

Bingo

Bingo ist ein Spiel, das in vielen verschiedenen Formen gespielt werden kann. Im Allgemeinen geht es darum, eine Reihe von Zahlen auf Ihrem Bingo-Schein abzuhaken, wenn sie aufgerufen werden. Der Spieler, der als erster eine bestimmte Anzahl von Zahlen abhakt, gewinnt das Spiel.

Keno

Keno ist ein Lotteriespiel, das in Casinos gespielt werden kann. Die Spieler wählen eine bestimmte Anzahl von Zahlen aus einem Pool von Zahlen aus und hoffen, dass ihre Zahlen gezogen werden. Je mehr Zahlen übereinstimmen, desto höher ist die Auszahlung.

Sic Bo

Sic Bo ist ein weiteres Würfelspiel, das in Casinos zu finden ist. Es wird mit drei Würfeln gespielt und die Spieler setzen auf verschiedene Kombinationen von Würfelergebnissen. Es gibt viele verschiedene Arten von Wetten beim Sic Bo, einschließlich Small Bet, Big Bet und Combination Bet.

Video Poker

Video Poker ist streng genommen kein Poker, sondern eher eine Art von Spielautomat, die auf dem Spiel Poker basiert. Der Spieler erhält fünf Karten und kann entscheiden, welche Karten er behalten und welche er ablegen möchte. Das Ziel ist es, die beste Pokerhand zu bilden und eine Auszahlung entsprechend der Hand zu erhalten.

Pai Gow Poker

Pai Gow Poker in Casinos basiert auf einem traditionellen chinesischen Spiel. Jeder Spieler erhält sieben Karten und muss zwei Pokerhände bilden – eine Fünf-Karten-Hand und eine Zwei-Karten-Hand. Der Spieler muss sicherstellen, dass die Fünf-Karten-Hand eine höhere Punktzahl hat als die Zwei-Karten-Hand. Der Dealer macht dasselbe und der Spieler muss die Hände des Dealers schlagen, um zu gewinnen.

Three Card Poker

Three Card Poker ist ein schnelles Kartenspiel, bei dem jeder Spieler nur drei Karten erhält. Das Ziel des Spiels ist es, eine Hand zu bilden, die höher als die Hand des Dealers ist. Es gibt verschiedene Arten von Wetten, einschließlich Ante und Pair Plus.

Caribbean Stud Poker

Das unheimlich beliebte Caribbean Stud Poker ist ein weiteres Kartenspiel, das ähnlich wie Five Card Stud gespielt wird. Der Spieler erhält fünf Karten und muss eine Hand bilden, die höher ist als die des Dealers. Es gibt auch eine progressive Jackpot-Wette, bei der der Spieler eine zusätzliche Chance hat, einen großen Preis zu gewinnen.

Let It Ride

Bei diesem Pokerspiel erhält jeder Spieler drei Karten. Es gibt auch zwei Gemeinschaftskarten auf dem Tisch. Der Spieler kann dann seine Einsätze erhöhen oder halten, je nachdem, wie stark seine Hand ist. Das Ziel ist es, eine Hand zu bilden, die mindestens ein Paar Zehnen oder höher ist.

Texas Hold’em Bonus

Texas Hold’em Bonus ist eine Variante von Texas Hold’em Poker, die gegen den Dealer gespielt wird. Der Spieler und der Dealer erhalten beide zwei Karten und fünf Gemeinschaftskarten werden aufgedeckt. Der Spieler muss dann seine beste Hand aus seinen beiden Karten und den Gemeinschaftskarten bilden und versuchen, die Hand des Dealers zu schlagen.

Pai Gow Tiles

Pai Gow Tiles ist ein traditionelles chinesisches Spiel, das mit Fliesen gespielt wird, die mit chinesischen Schriftzeichen und Symbolen bedruckt sind. Die Spieler müssen zwei Hände bilden – eine mit drei Fliesen und eine mit zwei Fliesen – und versuchen, die Hand des Dealers zu schlagen.

Red Dog

Bei Red Dog wetten Spieler darauf, dass die dritte Karte, die aus einem Deck gezogen wird, zwischen den Werten der ersten beiden Karten liegt.

War

War ist ein sehr einfaches Spiel, bei dem die höchste Karte gewinnt. Jeder Spieler erhält eine Karte und der Spieler mit der höheren Karte gewinnt den Einsatz.

Wheel of Fortune

Wheel of Fortune ist ein Glücksrad-Spiel, bei dem Spieler auf das Ergebnis eines Spins auf einem großen Rad wetten. Es gibt verschiedene Wettoptionen, einschließlich Wetten auf Farben, Zahlen oder spezielle Symbole.

Pai Gow Poker mit Jackpot

Pai Gow Poker mit Jackpot ist eine Variante von Pai Gow Poker, bei der der Spieler eine zusätzliche Wette platzieren können, um die Chance auf einen progressiven Jackpot-Preis zu haben.

Ultimate Texas Hold’em

Dies ist eine Variante von Texas Hold’em Poker, die gegen den Dealer gespielt wird. Spieler und Dealer erhalten beide zwei Karten und fünf Gemeinschaftskarten werden aufgedeckt. Der Spieler muss dann seine beste Hand aus seinen beiden Karten und den Gemeinschaftskarten bilden und versuchen, die Hand des Dealers zu schlagen.

Es gibt noch viele weitere Casino-Spiele, aber die genannten bieten eine Vielfalt von Optionen für Spieler mit unterschiedlichen Vorlieben und Spielstilen.

Welche Live Casino Spiele gibt es?

Es gibt auch eine Vielzahl von Live-Casino-Spielen, die in Echtzeit gestreamt und mit echten Dealern in Online-Casinos gespielt werden. Diese Spiele sind in Casinos sehr beliebt. Hier sind 15 der beliebtesten Live-Casino-Spiele:

Live Blackjack

Live Roulette

Live Baccarat

Live Casino Hold’em

Live Sic Bo

Live Three Card Poker

Live Caribbean Stud Poker

Live Dragon Tiger

Live Ultimate Texas Hold’em

Live Dream Catcher

Live Monopoly

Live Lightning Roulette

Live Deal or No Deal

Live Mega Ball

Live Crazy Time

Live-Dealer-Spiele bieten Spielern eine authentische Casino-Erfahrung von zu Hause aus. Die Spiele werden von einem echten Dealer geleitet, der das Spiel in Echtzeit über eine Webcam streamt, während die Spieler Wetten platzieren und Entscheidungen treffen können, als wären sie tatsächlich in einem Casino. Live-Casino-Spiele sind eine großartige Option für Spieler, die das Erlebnis eines landgestützten Casinos schätzen, aber die Bequemlichkeit des Online-Spielens bevorzugen.

Im Gegensatz zu Live-Spielen bieten virtuelle Spiele eine schnellere und bequemere Erfahrung, da sie von einem Computerprogramm geleitet werden und keine Wartezeiten auf einen Dealer oder andere Spieler erforderlich sind. Virtuelle Spiele bieten oft auch niedrigere Einsatzlimits und eine größere Auswahl an Spielvarianten.

Letztendlich hängt es von den individuellen Vorlieben des Spielers ab, ob Live-Casino-Spiele oder virtuelle Spiele bevorzugt werden. Einige Spieler bevorzugen die Authentizität von Live-Casino-Spielen, während andere die Bequemlichkeit und Schnelligkeit von virtuellen Spielen schätzen. Es ist ratsam, beide Arten von Spielen auszuprobieren und zu sehen, welche einem besser gefällt.