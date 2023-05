Türkei-Wahlen: Erdogan fällt auf unter 50 Prozent

Teilen

Istanbul – Es bleibt spannend bei den Wahlen in der Türkei. Die neuesten Ergebnisse der türkischen Präsidentschaftswahlen vom Sonntag zeigen, dass Präsident Tayyip Erdogan von zuvor über 54 Prozent auf unter 50 Prozent gefallen ist.

Nach über fünf Stunden nach Schließung der Wahllokale im ganzen Land werden die Stimmen immer noch ausgezählt. Es wurden bisher 91,2 Prozent der Stimmen ausgezählt.

Erdogan liegt demnach momentan bei 49,97 Prozent, sein größter Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kommt auf 44,25 Prozent.

Meinungsumfragen vor der Wahl hatten Kilicdaroglu, der ein Sechs-Parteien-Bündnis anführt, einen leichten Vorsprung bescheinigt. Zwei Umfragen vom Freitag zeigten, dass er über der für einen Gesamtsieg erforderlichen 50 %-Hürde liegt. Sollte keiner der beiden Kandidaten mehr als 50 % der Stimmen erhalten, wird am 28. Mai eine Stichwahl stattfinden.

Die Wahlen, bei denen auch das Parlament gewählt wird, werden in den westlichen Hauptstädten, im Nahen Osten, in der NATO und in Moskau mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.