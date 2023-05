In einem am Dienstag veröffentlichten Video versprach Kılıçdaroğlu, ein "blitzschnelles Internet", falls er an die Macht kommen sollte.

Teilen

Ankara – In einem am Dienstag veröffentlichten Video versprach der gemeinsame Präsidentschaftskandidat des Oppositionsbündnisses der „Allianz der Nation“, Kemal Kılıçdaroğlu, ein viel „blitzschnelles Internet“, falls er an die Macht kommen sollte. Er versprach eine Downloadgeschwindigkeit von 1000 MB die Sekunde in den Metropolen und 100 MB in den Städten.

Der CHP-Chef versprach 35 Mrd Dollar in die Kommunikationsstruktur zu investieren und das Land mit Glasfasernetzen zu überspannen. „Wir werden die Länge unseres Glasfasernetzes so schnell wie möglich auf 2 Millionen Kilometer erhöhen.“

Kılıçdaroğlu:

„Wir befinden uns in einem digitalen Zeitalter. Die Welt spricht über die großartigen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Quantentechnologien, der intelligenten Medizin, der tragbaren Technologien und des Internets der Dinge. Was brauchen wir also zuerst, um in der Welt der Zukunft nicht ins Hintertreffen zu geraten? Wir haben eine solide Internetinfrastruktur und ein blitzschnelles Internet“

„Junge Leute, wir werden für euch in der virtuellen Welt ein Netz mit Lichtgeschwindigkeit schaffen. Ihr werdet mit der Welt konkurrieren. Auf geht’s Türkei. Lasst uns wählen, lasst uns von langsamer Internetgeschwindigkeit und unterbrochenen Verbindungen verabschieden“, sagte er.

Bay Kemal’in Tahtası-9 Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk „buçuklu“ falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye’nin her yerinde kuracağız. Dijital Altyapı’yı anlattım. pic.twitter.com/KaHwbL1AzL — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 9, 2023



Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Die Wahlen erfolgen damit nur drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben, das allein in der Türkei mehr als 50.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben und obdachlos gemacht hat

Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der CHP angeführt wird. Erdogan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der nationalistischen MHP und der kleinen BBP an und erhofft sich eine weitere Amtszeit als Präsident.