Istanbul – Prominente und Influencer haben den Angriff auf den Bürgermeister vn Istanbul stark verurteilt. Bei dem Angriff wurde Medienberichten zufolge auch ein Kind verletzt.

Der Wahlkampfbus des Bürgermeisters von Istanbul und Vizepräsidentschaftskandidaten der oppositionellen CHP, Ekrem İmamoğlu, wurde während einer Kundgebung in der östlichen Provinz Erzurum von einer Gruppe von Menschen mit Steinen angegriffen. İmamoğlu sagte, er werde Strafanzeige gegen den Gouverneur und die Sicherheitskräfte erstatten, weil sie den Angriff nicht verhindert hätten, und fügte hinzu, er habe gesehen, dass 10-15 seiner Anhänger verletzt worden seien.

In seiner Rede auf dem Dach des Busses rief İmamoğlu die Bürger auf, angesichts des Anschlags ruhig zu bleiben.

„Wir werden hier bleiben, bis wir die Sicherheit der Bürger gewährleisten können. Wir werden nirgendwo hingehen. Sie werfen Steine auf die Köpfe von Frauen, auf Menschen mit türkischen Flaggen in ihren Händen. Sie beleidigen Menschen mit türkischen Fahnen in den Händen. Herr Polizeipräsident, Herr Gouverneur, wir werden gegen Sie alle Strafanzeige erstatten. Hören Sie, ich setze die Stadtrundfahrt fort, um den Frieden hier zu sichern. Diejenigen, die gekommen sind, um mir zuzuhören, sollen nicht die Steine zurückwerfen. Bleiben Sie ruhig. Die Polizei muss für eure Sicherheit sorgen. Die Polizei schaut zu, ich sehe die Polizei. Ich sehe euch alle. Ich werde gegen euch alle Strafanzeige erstatten“.

Erzurum’daki provokasyon ile ilgili açıklamam. pic.twitter.com/2IzBNisOTR — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023

Auch der CHP-Vorsitzende und Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu äußerte sich u dem Vorfall mit einem Video auf Twitter:

„Es gibt eine militaristische (Regierungs-)Koalition, die aus Mafias, Militanten, SADAT-Anhängern, Drogenhändlern, die Sinan Ateş getötet haben, Fünferbanden und (der Hisbollah) besteht. Das sind die Leute, die heute unseren Bürgermeister Ekrem angegriffen haben. Ihr Ziel ist es, unser Volk zu verängstigen. Die Türkei ist das Land der vernünftigen Mehrheit. Die Mehrheit wird diesem Übel ein Ende setzen. Meine lieben Bürgerinnen und Bürger. Konzentrieren Sie sich auf den 14. Mai (Wahlen). Seien Sie nicht wütend, seien Sie nicht beleidigt. Lieben Sie Ihr Volk, umarmen Sie Ihr Herz. Werde bald wieder gesund, mein Sohn Ekrem. Der Wandel im Land hat seinen Preis, und wir sind alle bereit, ihn zu zahlen.“

Bu çocuk için kazanacağız! pic.twitter.com/wS02yP3zzS — Filiz Aslan (@SimonettaVspc) May 7, 2023

“Her Şey Çok Güzel Olacak” Memleketimin her sağduyulu insanının bu güzel dileğinin gercek olmasını canı gönülden diliyorum. Geçmiş olsun Ekrem başkan.@ekrem_imamoglu bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu,bu ve bunun gibi… — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 7, 2023

Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Die Wahlen erfolgen damit nur drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben, das allein in der Türkei mehr als 50.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben und obdachlos gemacht hat

Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der CHP angeführt wird. Erdogan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der nationalistischen MHP und der kleinen BBP an und erhofft sich eine weitere Amtszeit als Präsident.