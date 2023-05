Sylvester Stallone: In Form kommen bringt dich um

Teilen

Los Angeles – Heutzutage sehen wir noch mehr, was Schauspieler durchmachen, um sich für eine Rolle in Form zu bringen. Jeder, der in einem Superheldenfilm mitgespielt hat, musste versuchen, wie ein echter Superheld auszusehen. Wir haben gesehen, wie Brie Larson trainieren musste, um Captain Marvel zu werden, und Dwayne Johnson hat sich noch mehr angestrengt als sonst, um Black Adam zu werden. In den meisten Fällen wird das Training mit einer gepolsterten Verkleidung kombiniert, aber wenn man einen Boxer spielen muss, hat man diesen Luxus nicht.

In seinen ikonischen Rollen als Rocky Balboa oder John Rambo inspirierte Sylvester Stallone Generationen von Menschen dazu, ins Fitnessstudio zu gehen oder ihr Training im Freien zu absolvieren. In einem Beitrag auf Instagram hat der Hollywood Actionstar jedoch erneut vor den Risiken von Extremtraining gewarnt.

Viele von Stallones Anhängern, die seit langem seinen bemerkenswerten Körperbau und sein anspruchsvolles Fitnessprogramm bewundern, mögen von seiner vorsichtigen Botschaft überrascht sein. Aber wie der Post des Schauspielers andeutet, können selbst die körperlich Fittesten unter uns die negativen Auswirkungen der Überlastung unseres Körpers bis an seine Grenzen erfahren. Stallone betont, dass jede Übung langfristige Folgen hat, die später im Leben Schmerzen und Verletzungen verursachen können.

Der Beitrag enthielt einen direkten Vergleich zwischen ihm und dem legendären Kampfsportler Bruce Lee bei der Ausführung der als „Dragonfly“ bekannten fortgeschrittenen Kernübung. Der 76-jährige leide unter Gelenk- und Gliederschmerzen und warnt seine Fans mit einem Foto vor den langfristigen Risiken von Training, das „dich umbringen wird.“

„Rückblende. Kein Wunder, dass mein Rücken schmerzt! Wenn Du trainierst, denke daran, dass JEDE Übung langfristige Folgen hat. Knie, Ellbogen, Schultern, Knöchel, Handgelenke, Nacken – wenn du dich zu sehr anstrengst, werden dich diese anstrengenden Bewegungen wieder heimsuchen. Deshalb habe ich immer gesagt, dass es dich umbringt, in richtig gute Form zu kommen“, so der Actionstar.

Vor bereits zwei Jahren warnte Stallone vor den Folgeschäden des jahrelangen Gewichthebens und betonte, dass er sein Training geändert habe. Seine „neue Art zu trainieren“ sei besser für den Körper als das Gewichtheben. In einem Instagram-Post, verriet Stallone was die Grundlage seiner aktuellen Workout-Routine ist. Und sie kann bequem von zu Hause aus durchgeführt werden, mit nur einem einzigen Gerät, das in die Tasche passt.

„Ich habe früher viel mit Gewichten trainiert, und jetzt zahle ich den Preis dafür. Deine Gelenke fangen an zu schmerzen, dein Rücken, deine Knie – das passiert einfach. Manchmal kann es dich umbringen, wenn du dich auf diese Art von Mist einlässt. Also habe ich einen neuen Weg gefunden, um zu trainieren.“

Stallone erklärte dann, dass sich sein Training jetzt um Widerstandsbänder dreht.

„Für mich, in meinem Alter, habe ich herausgefunden, dass die neueste, härteste, härteste und produktivste Art [des Trainings] die Bänder sind. Training mit Bändern, Dehnungsbänder, man kann in 20 Minuten ein komplettes Workout absolvieren, das das Leben verändert. Aerobisch, körperlich, es ist anders … Man langweilt sich nicht, was sehr wichtig ist“, so Stallone.

Stallone ist nicht der einzige Prominente, der vor den Nebenwirkungen eines ausgiebigen Workouts warnt. Zac Efron sprach letztes Jahr über den Tribut, den sein Trainings- und Diätplan während der Dreharbeiten zu Baywatch forderte:

„Ich bekam Schlafstörungen.und ich fiel in eine ziemlich schlimme Depression, für eine lange Zeit. Irgendetwas an dieser Erfahrung hat mich ausgebrannt. Es fiel mir wirklich schwer, mich neu zu orientieren… [So auszusehen, ist] unrealistisch. Ich sage es Ihnen. Ich bin für den Film sehr massiv und muskulös geworden, aber ich möchte nicht, dass die Leute denken, das sei die beste Art, so zu sein. .. Ich will das nicht verherrlichen.“

Im Laufe der Zeit werden die Gelenke, Sehnen und Bänder beim Bodybuilding und Kraftsport stark beansprucht. Infolgedessen leiden viele Bodybuilder unter Sehnenentzündungen, Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und anderen Formen von Gelenkproblemen. Später können diese Probleme zu einer großen Belastung für die Mobilität und das tägliche Leben werden.