Türkei-Wahlen 2023 Stichwahl in der Türkei: Wann wird in Deutschland gewählt?

Berlin – Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei bleiben weiterhin spannend. Weder der amtierende Präsident noch sein Herausforderer erreichen in der ersten Runde die absolute Mehrheit.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan muss sich einer Stichwahl stellen. Die Abstimmung am Sonntag wurde von Washington bis Moskau aufmerksam verfolgt, da Erdoğan mit der stärksten Herausforderung seiner 20-jährigen Herrschaft konfrontiert war.

Nach dem vorläufigen Endergebnis kam Erdoğan auf 49,54 Prozent der Stimmen und verfehlte damit nur knapp die für einen eindeutigen Sieg erforderlichen 50 Prozent, wie der Leiter der Obersten Wahlbehörde, Ahmet Yener, am Montag mitteilte. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu lag mit 44,88 Prozent knapp hinter ihm.

Ermutigt durch den Vorsprung in der ersten Runde sagte Erdoğan, er begrüße eine zweite Abstimmung, wenn dies der Wunsch der Wähler sei, und zeigte sich stolz auf die Rekordbeteiligung. „Die Türkei hat wieder einmal bewiesen, dass sie eine der führenden Demokratien der Welt ist“, sagte er am Sitz seiner Partei.

Nach Angaben der Wahlbehörde haben 89 Prozent der mehr als 64 Millionen Wahlberechtigten, darunter fast zwei Millionen Wähler aus Übersee, ihre Stimme abgegeben.

Am 28. Mai geht es also in die Stichwahl. Wählerinnen und Wähler mit türkischem Pass in Deutschland und anderen Ländern können ihre Stimme bereits zwischen dem 20. und 24. Mai ihre Stimme abgeben.