Russland verspricht Wagner-Chef Prigoschin mehr Munition

Moskau – Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner sagte, er habe „eine Zusage“ für mehr Munition erhalten, nachdem er Anfang der Woche gedroht hatte, seine Kämpfer aus der ukrainischen Stadt Bakhmut abzuziehen.

„Sie haben uns versprochen, uns alle Munition und Waffen zu geben, die wir für die Fortsetzung der Operationen benötigen“, sagte Jewgeni Prigoschin am Sonntag.

Er fügte hinzu, dass den Kämpfern in der Umgebung von Bakhmut zugesichert worden sei, „dass alles Notwendige zur Verfügung gestellt wird“ und dass General Sergej Surowikin von nun an „alle Entscheidungen bezüglich der militärischen Operationen von Wagner in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium“ treffen werde.

„Er ist der einzige dekorierte General, der weiß, wie man kämpft“, sagte Prigoschin.

In einer Reihe von außergewöhnlichen Videos sagte Prigoschin am Freitag, er werde seine Kämpfer aus Bakhmut zurückziehen, „um unsere Wunden zu lecken“ und zu vermeiden, „dass wir einem sinnlosen Tod ins Auge sehen“, nachdem er wütend Kremlbeamte beschuldigt hatte, Munition zurückzuhalten.

„Am 10. Mai 2023 müssen wir unsere Stellungen in Bakhmut an Einheiten des Verteidigungsministeriums übergeben und die Wagner-Einheiten in entlegene Lager zurückziehen, um unsere Wunden zu lecken“, sagte Jewgeni Prigoschin in einer Erklärung auf Telegramm.

„Ich werde die Wagner-Einheiten aus Bakhmut abziehen, weil sie mangels Munition einem sinnlosen Tod entgegensehen“, sagte er und fügte hinzu, dass er auf „Befehle zum Verlassen von Bakhmut“ warte.

Am frühen Freitagmorgen veröffentlichte Prigoschin ein schockierendes Video, in dem er umgeben von den Leichen der Wagner-Kämpfer zu sehen ist.

Russische Truppen und Kämpfer des privaten Militärunternehmens Wagner versuchen seit Monaten, Bakhmut einzunehmen – trotz des fragwürdigen strategischen Werts der Stadt.

Westliche Experten gehen davon aus, dass Tausende von russischen und Wagner-Soldaten bei den Kämpfen getötet wurden, und die ostukrainische Stadt ist zu einer symbolischen Beute geworden.

Der Kreml hat sich zu Prigoschins jüngster Erklärung nicht geäußert.

Wagner hat seine eigenen Befehlshaber, Ziele und Motivationen, und Prigoschin wird weithin nachgesagt, dass er eigene innenpolitische Ambitionen hat.

Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow standen oft im Mittelpunkt seines Zorns inmitten von Berichten über Machtkämpfe zwischen verschiedenen Gruppen im Umfeld von Wladimir Putin.