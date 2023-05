Russland beginnt mit Verlegung von Atomwaffen nach Belarus

Teilen

Minsk – Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko erklärte am Donnerstag, Russland habe damit begonnen, Atomwaffen an seinen westlichen Nachbarn und Verbündeten zu verlegen, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin im März Pläne zu deren Weitergabe angekündigt hatte.

„Wir mussten Lagerräume und andere Dinge vorbereiten. Das haben wir getan, so dass die Verlegung der Kernwaffen bereits begonnen hat“, sagte Lukaschenko dem russischen Fernsehsender Pervy TV.

Lukaschenko sagte, dass einige der Waffen bereits transferiert wurden. Er weigerte sich, die Anzahl der Waffen und die Standorte ihrer Lagerung in Belarus anzugeben, berichtet Moscow Times.

Am Donnerstag unterzeichneten die Verteidigungsminister Russlands und Weißrusslands ein Abkommen über die Stationierung russischer Atomwaffen in Weißrussland, in dem die Bedingungen für die Aufbewahrung dieser Waffen in einem speziellen Lager festgelegt sind.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte, dass als Reaktion auf die „aggressiven“ Aktivitäten der NATO Militärkontingente stationiert, militärische Infrastrukturen aufgebaut, die Ausbildung verbessert und die Aufklärungsaktivitäten an den Grenzen Russlands und Weißrusslands verstärkt würden.