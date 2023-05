Türkei-Wahlen 2023 Oppositionspolitiker Kilicdaroglu verspricht Verbot von Hausverkäufen an Ausländer

Ankara – Der gemeinsame Präsidentschaftskandidat des Oppositionsbündnisses der „Allianz der Nation“, Kemal Kılıçdaroğlu, hat ein neues Video veröffentlicht, in dem er seine Projekte zur Lösung der Wohnungskrise im Land erläutert, falls er an die Macht kommen sollte.

Kılıçdaroğlu sagte, er werde den Verkauf von Häusern an Ausländer verbieten und fügte hinzu: „Diese Schande wird ein Ende haben.“ Er sagte zudem, dass die übermäßigen Mietsteigerungen auf den „Erdoğan-Kapitalismus“ zurückzuführen sind.

„Kein einziger Ausländer wird ein Haus kaufen können, bevor wir das Wohnungsproblem unseres Volkes gelöst haben. Ich werde nicht zulassen, dass ein Ausländer die Immobilien kauft, die mein Volk als Unterkunft braucht. Diese Schande wird ein Ende haben.“

Viele Ausländer, vor allem Russen, Iraker, Iraner, Deutsche und andere, nutzen die Vorteile der abgewerteten türkischen Währung, um Immobilien im ganzen Land zu kaufen, insbesondere in Antalya, der bekanntesten Ferienprovinz des Landes.

„Die Ausländer sind von der Mehrwertsteuer befreit, wenn sie Häuser mit ausländischer Währung kaufen“, sagte Kılıçdaroğlu und erinnerte daran, dass Türken acht Prozent Steuern für Häuser unter 150 Quadratmetern und 18 Prozent für Häuser darüber zahlen müssen. „Die Ausländer nutzen dies aus und treiben die Hauspreise in die Höhe“, sagte Kılıçdaroğlu bereits im Februar auf Twitter.

„Im Land der Erdbeben, in dem Millionen von Menschen obdachlos sind, haben sie ein System aufgebaut, das auf Kosten der Demütigung der eigenen Bürger geht. Das ist ein so niederträchtiges System“, merkte er an.

Kılıçdaroğlu erklärte, dass der übermäßige Anstieg der Mieten auf einen, wie er es nannte, „Erdoğan-Kapitalismus“ zurückzuführen sei.

„Innerhalb eines Jahres sind die Mietpreise um 197 Prozent gestiegen. Während der Mindestlohn 8.500 Lira beträgt, liegt die durchschnittliche Miete für ein Haus bei 7.400 Lira“, fügte er hinzu.

Kılıçdaroğlu erklärte auch, dass es ihm egal sei, als diskriminierend oder rassistisch bezeichnet zu werden und fügte hinzu: „Wenn ich die Flüchtlinge in zwei Jahren in ihre Heimatländer zurückschicke, werden sich die Immobilienpreise stabilisieren.“

Der 74-jährige CHP-Politiker erklärte in einem Interview in der vergangenen Woche, dass er im Fall eines Wahlsieges „alle Syrer abschieben“ werde.

Kılıçdaroğlu sagte auch, dass die Wohnungsverwaltung (TOKİ) für andere Zwecke als den vorgesehenen verwendet werde. „Die TOKİ, die in den 15 Jahren zwischen 1984 und 1999 mehr als eine Million Häuser gebaut hat, hat in den letzten 20 Jahren nur 506.861 Häuser gebaut“, so Kılıçdaroğlu.

Am 14. Mai finden in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Die Wahlen erfolgen damit nur drei Monate nach dem verheerenden Erdbeben, das allein in der Türkei mehr als 50.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben und obdachlos gemacht hat

Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der CHP angeführt wird. Erdogan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der nationalistischen MHP und der kleinen BBP an und erhofft sich eine weitere Amtszeit als Präsident.

