MMA: Goldmedaille für Facebook-Chef Mark Zuckerberg

San Francisco – Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat bei einem Kampfsportwettbewerb eine starke Leistung gezeigt und eine Gold- sowie eine Silbermedaille gewonnen.

Der umstrittene Tech-Riese war in den letzten Jahren eng mit dem Kampfsport verbunden, saß bei UFC-Veranstaltungen am Ring und diskutierte das Thema mit Joe Rogan in seinem Podcast.

Die Fans waren schockiert, als Geschichten die Runde machten, die zeigten, dass Meta-Besitzer Zuckerberg mit dem BJJ, dem Brazilian Jiu-Jitsu – einer in Brasilien entwickelten Form des Jiu-Jitsu -, begonnen hatte. Im Jahr 2022 postete Zuckerberg Aufnahmen von sich selbst beim Sparring mit dem Mixed-Martial-Künstler Khai „The Shadow“ Wu vor dem UFC-Debüt des Kämpfers.

Das Video, das Hunderttausende von Likes erhielt, ging schnell viral und zog Kommentare von vielen großen Namen in der Kampfwelt nach sich. Zuckerberg hat jedoch bewiesen, dass er den Sport ernst nimmt, indem er seine Fähigkeiten im Wettkampf bewiesen hat.

Zuckerberg postete am Wochenende auf Instagram, dass er an einem brasilianischen Jiu-Jitsu-Turnier teilgenommen habe. Außerdem hat er anscheinend gut genug abgeschnitten, um sich Medaillen zu verdienen. Er habe sowohl Gold als auch Silber gewonnen, während er seinen Trainern Dave Camarillo, Khai Wu und James Terry Anerkennung zollte.

„Ich habe an meinem ersten Jiu-Jitsu-Turnier teilgenommen und einige Medaillen für das Guerrilla Jiu-Jitsu-Team gewonnen. Danke an @davecamarillo @khaiwu @intense0ne für das Training!“, schrieb Zuckerberg.

Zuckerberg zufolge ist Kampfsport für ihn eine Möglichkeit, angesichts der Flut schlechter Nachrichten, die ihn täglich erreichen, abzuschalten und sich zu konzentrieren. Er interessiert sich vor allem für Aktivitäten, die volle Konzentration erfordern, erklärte er in einem Interview. Zuckerberg sagte, dass das Training für ihn „sehr wichtig“ sei und ihm helfe, sein „Energieniveau und seine Konzentration“ aufrechtzuerhalten.

Er hat sogar einen Trainer engagiert, Dave Camarillo von Guerrilla Jiu-Jitsu, und sagt, dass er das Gefühl hat, viel zu lernen. Camarillo arbeitete auch mit Keanu Reeves an der Choreografie für John Wick 4.

Doch während Zuckerbergs Interesse an MMA und BJJ alle überraschte, ahnte niemand, dass der Unternehmer am Ende sogar an einem Wettkampf teilnehmen würde.

Eine der wichtigsten Lehren aus dem BJJ lautet: „Beurteile ein Buch nie nach seinem Cover. Wie Joe Rogan sagte, hat das BJJ viele so genannte „Nerd-Assassins“ hervorgebracht.

Diese Nerd-Assassins sind Grappler, die wie der stereotype dünne, brillentragende Nerd aussehen, aber gut trainiert sind und in der Lage sind, stärkere und größere Leute zu schlagen. Diese Menschen sind im BJJ häufig anzutreffen, da das BJJ in den meisten Fällen den analytischen Verstand begünstigt. Von den muskelbepackten, harten Kerlen der Vergangenheit bis hin zu den Streber-Attentätern des heutigen Jiu-Jitsu ist es heute schwierig, eine kampferfahrene Person von jemandem zu unterscheiden, der nicht kampferfahren ist.