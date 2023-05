Kann ein VPN unsere Online-Identität schützen?

Teilen

Die Sicherheit der Online-Identität ist in der heutigen vernetzten Welt wichtiger denn je. Im Zeitalter der allgegenwärtigen Internetkriminalität ist es unerlässlich, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um uns und unsere Daten online zu schützen. Virtuelle private Netzwerke (VPNs) sind eine Lösung, aber können sie die Anonymität der Nutzer beim Surfen im Internet wirklich gewährleisten? Nun, finden wir es heraus.

Was genau beinhaltet die „Online-Identität“?

Um über VPNs und ihre Vorteile sprechen zu können, muss man wissen, was wir mit „Online-Identität“ meinen. Die Informationen, die wir anderen zur Verfügung stellen, und der digitale Fußabdruck, den wir bei der Nutzung des Internets hinterlassen, bilden unsere Online-Identität. Die Internetprotokolladresse, der geografische Standort, der Browserverlauf und Online-Einkäufe sind alles Beispiele für solche persönlich identifizierbaren Informationen.

Wie genau können VPNs unsere Privatsphäre beim Surfen im Internet schützen?

Ein VPN ist ein Dienst, der die Daten der Nutzer verschlüsselt, während sie von deren Geräten zum größeren Netzwerk übertragen werden. Die tatsächliche IP-Adresse wird dabei verborgen und eine neue wird von einem anderen Standort aus zugewiesen, während die Verbindung über einen vom VPN-Anbieter betriebenen Remote-Server geleitet wird. Für die Außenwelt sieht der Standort des VPN-Servers dann wie der Ursprung des Internetverkehrs des Nutzers aus.

Ein großer Vorteil ist, dass die Nutzer all diese Funktionen mit einem Trial VPN testen können, bevor sie sich für einen Anbieter entscheiden. Die meisten Anbieter bieten nämlich eine VPN-Probezeit an, in der neue Benutzer sehen können, wie das Produkt funktioniert und Macken austesten können.

Im Folgenden haben wir einige Funktionen gesammelt, wie VPNs die Online-Aktivitäten der Nutzer geheim halten:

Bei der Verwendung eines VPNs ist es schwieriger, die Online-Aktivitäten auf die reale Identität einer Person zurückzuführen, da deren IP-Adresse verborgen bleibt.

Ein VPN verschlüsselt alle über das Internet übertragenen Daten, so dass sie von Dritten nicht gelesen werden können.

Nutzer können von überall auf der Welt über ein VPN auf eingeschränkte Inhalte zugreifen, wenn sie in einem Land mit starker Internetzensur leben.

Ein VPN hilft, die Daten des Nutzers bei der Verwendung öffentlicher Netzwerke zu schützen, die bekanntermaßen anfällig für Hackerangriffe sind und leicht von Kriminellen ausgenutzt werden können. Wer auf ein öffentliches WLAN angewiesen ist, kann ein VPN nutzen, um seine Daten zu verschlüsseln und seine Online-Identität zu verschleiern.

Die Nutzung eines VPNs ermöglicht mehr Privatsphäre. Für jeden, der vermeiden möchte, bei der Nutzung des Internets von staatlichen Stellen überwacht oder durch Werbung verfolgt zu werden, ist ein VPN eine gute Investition.

Was ist bei der Auswahl eines VPNs für den Schutz der Privatsphäre im Internet zu beachten?

VPNs bieten zwar beeindruckende Vorteile in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit, doch die Wahl des richtigen Netzwerks ist entscheidend. Diese Faktoren sollte man bei der Entscheidung für einen VPN-Dienst beachten:

Ein VPN sollte nur dann genutzt werden, wenn man sich sicher sein kann, dass die Daten sicher übertragen und nicht gespeichert werden.

Je nach VPN-Dienst kann die Verbindungsgeschwindigkeit sinken. Daher ist es wichtig, einen Dienst zu finden, der die Verbindung nicht ausbremst.

Die Serverstandorte des VPN-Anbieters sollten sich im Idealfall in den Gebieten befinden, aus denen man Inhalte ansehen möchte.

Ein guter VPN-Dienst zeichnet sich durch eine hohe Kompatibilität aus. Vor der Anmeldung sollte man also prüfen, ob das VPN mit allen gewünschten Geräten funktioniert.

Gute VPN-Anbieter erkennt man daran, dass sie den Ruf haben, hilfreiche und schnelle Antworten auf Kundenfragen und -probleme zu geben.

Schlussfolgerung: So schützt man seine Online-Identität

Zum Schutz der eigenen Online-Identität gibt es einige Maßnahmen. Die Bekanntesten sind vermutlich die Verwendung von sicheren Passwörtern und das Vermeiden von öffentlicher Preisgabe persönlicher Informationen, z. B. über die sozialen Medien. Doch wer noch eine weitere Ebene der Sicherheit hinzufügen möchte, sollte ein VPN in Betracht ziehen. Denn es verschleiert die IP-Adresse und verschlüsselt alle Online-Daten des Nutzers, so dass sie vor neugierigen Blicken geschützt sind.