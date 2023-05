Ein überwätigendes Interesse für das in der Türkei entwickelte und hergestellte Kriegsschiff TCG Anadolu gab es auch in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir.

Izmir – Ein überwältigendes Interesse, für das in der Türkei entwickelte und hergestellte Kriegsschiff TCG Anadolu gab es auch in der westtürkischen Millionenmetropole Izmir. In den ersten Tagen bildeten sich teils Kilometer lange Schlangen.

Wie der Gouverneur von Izmir, Yavuz Selim Köşger, mitteilte, haben 149.856 Menschen das Schiff seit der Andockung am 3. Mai besucht. Am gestrigen Dienstag verließ das Schiff für eine Militärübung die Stadt.

🇹🇷 Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’yu İzmir’de 149 bin 865 kişi ziyaret etti https://t.co/HlWSVw32U9 pic.twitter.com/SMpYywCnOp — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 16, 2023

TCG Anadolu kann als Mehrzweckkriegsschiff sowohl in der Rolle eines Drohnenträgers wie auch eines amphibischen Angriffsschiffs eingesetzt werden. Das Schiff wurde von der Sedef Werft in Istanbul in Kooperation mit dem spanischen Hersteller Navantia gebaut. TCG Anadolu wird als größtes und am besten bewaffnete Kampfschiff das „Mutterschiff“ der türkischen Marine.

🇹🇷 Turecki Anadol będzie przewoził głównie drony Bayraktar TB3. Oprócz dronów TCG Anadol będzie gościć śmigłowce, w tym tureckie T129 Atak, amerykańskie śmigłowce szturmowe AH-1W Super Cobra i śmigłowce ogólnego przeznaczenia SH-70B. pic.twitter.com/5DuZ782P8h — Aneczka 🇵🇱 (@aneczka07) April 10, 2023

Die TCG Anadolu ist 231 Meter lang und 32 Meter breit. Die Wasserverdrängung des Schiffes wird ein totales Gewicht von 28.000 Tonnen ausweisen und eine Fahrgeschwindigkeit von 20 bis 21 Knoten (37 bis 39 Kilometer pro Stunde) erreichen können.

Die Landungsplattform der TCG Anadolu wurde den Anforderungen türkischer Kampfdrohnen angepasst und ist somit das erste Kriegsschiff weltweit, das als Drohnenträger konzipiert wurde.

Das Deck des Schiffes wird vier LCM-Schiffe (Landungsschiffe) aufnehmen, die jeweils einen Panzer transportieren. Auf den Fahrzeugdecks können insgesamt 94 Fahrzeuge transportiert werden, darunter 13 Panzer, 27 gepanzerte amphibische Angriffsfahrzeuge (ZAHA), 6 gepanzerte Mannschaftstransporter (ZPT), 33 diverse Fahrzeuge und 15 Anhänger.

Das Flugdeck kann insgesamt 10 Hubschrauber oder 50 unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) aufnehmen. Das Schiff wird über eine Personalkapazität von 1.223 Personen verfügen und mit einem vollwertigen Krankenhaus und zwei Operationssälen ausgestattet sein.

Medienberichte weisen daraufhin, dass die Bewaffnung des Flugzeugträgers größtenteils von lokalen türkischen Unternehmen wie Havelsan und ASELSAN zur Verfügung gestellt werden wird.