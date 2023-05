Israelische Luftangriffe: 5-jähriges Kind stirbt vor Angst

Tamim Dawood, der wegen eines Herzleidens in Behandlung war, war Berichten zufolge unter den 20 Zivilisten, die bei den israelischen Angriffen getötet wurden

Gaza – Ein fünfjähriger palästinensischer Junge ist im Gazastreifen gestorben, nachdem er während der israelischen Luftangriffe auf den Streifen eine schwere Panikattacke erlitten hatte, wie lokale Medien am Mittwoch das Gesundheitsministerium zitierten.

Tamim Dawood, der wegen eines Herzleidens in Behandlung war, war den Berichten zufolge unter den 20 Zivilisten, die bei den israelischen Angriffen getötet wurden. Mindestens 40 weitere wurden den Berichten zufolge verletzt.

Der Junge hatte gut auf die Behandlung angesprochen und besuchte den Kindergarten, bevor die Panikattacke auftrat, so seine Mutter gegenüber lokalen Medien. Als am Dienstagabend im Gazastreifen laute Explosionen zu hören waren, erlitt Dawood eine schwere Panikattacke und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

„Tamim blieb auf der Intensivstation, war aber nicht ansprechbar. Die Ärzte teilten uns mit, dass er im Morgengrauen des Mittwochs starb, weil sein Herz die Angst nicht ertragen konnte“, wird seine Mutter zitiert.

Das Gesundheitswesen des Gazastreifens wurde durch die jahrelange israelische Blockade zerstört, und die Kinder sind Zeugen der physischen und psychischen Auswirkungen der Besatzung und der Angriffe – sowohl in Zeiten des Konflikts als auch in Zeiten relativer Ruhe.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium gab im Oktober bekannt, dass mehr als die Hälfte der Bewohner des Gazastreifens unter psychischen Störungen leiden, die auf die von Israel und Ägypten seit mehr als einem Jahrzehnt verhängte Blockade zurückzuführen sind, berichtet das Portal The New Arab.

Apartheid Israel’s bombardment of Gaza has killed 21 Palestinians, including 7 children. Tamim Dawood, 5, died after a severe panic attack from Israel’s airstrikes. Layan Midwekh, 10, & Rami Shady Hamdan killed in Israel’s targeted bombings.#NoWayToTreatAChild#MilitaryEmbargo pic.twitter.com/UqbE56be0V — BDS movement (@BDSmovement) May 10, 2023

الطفل تميم داوود 5 سنوات، مات خوفا من قصف الاحتلال العنيف لقطاع غزة. pic.twitter.com/v4wVEznNs1 — شجاعية (@shejae3a) May 10, 2023

