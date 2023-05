Iran: Als Aserbaidschaner mit Kakerlaken verglichen wurden

Nach der Veröffentlichung einer Karikatur in der staatlichen Tageszeitung Iran am 12. Mai 2006, die viele Angehörige der iranischen aserbaidschanischen Gemeinschaft beleidigte, kam es in Städten im Nordwesten des Irans zu Massendemonstrationen.

ein Gastbeitrag von Adil Shamiyev

Der Cartoon beschrieb neun Methoden des Umgangs mit Kakerlaken, indem er ein persischsprachiges Kind und eine Kakerlake darstellt. Bei der ersten Methode, als die Kakerlake ihn nicht versteht, beschließt das Kind, mit der Kakerlake in „Kakerlakensprache“ zu sprechen, aber die Kakerlake versteht nicht einmal ihre „eigene“ Sprache und antwortet mit „Namana?“ („Was?“ in aserbaidschanischer Sprache) wurde die Karikatur von den Menschen als Beleidigung für iranische Aserbaidschaner interpretiert.

1) „Die heißen Sommertage stehen vor der Tür. Wir werden wieder von Kakerlaken umgeben sein. Kakerlaken sind keine Tiere, vor denen man sich fürchten muss. Aber das Problem ist, dass sie frech sind und niemand weiß, was man mit ihnen machen soll. Deshalb muss ich euch ein paar Taktiken beibringen, wie ihr Kakerlaken davon abhalten könnt, auf euch zu scheißen. Das Problem ist, dass Kakerlaken die menschliche Sprache nicht verstehen. Da die Kakerlakensprache schwer zu verstehen ist, sprechen 80 % der Kakerlaken lieber andere Sprachen als ihre eigene. Wie soll man sie verstehen, wenn Kakerlaken nicht einmal ihre eigene Sprache verstehen können! Aus diesem Grund ist es schwierig, mit ihnen verbal zu diskutieren, und süße, gewalttätige Methoden sind unvermeidlich“.

2) Zweite Methode: Da die Hauptnahrungsquelle für Insekten menschliche Exkremente sind, leben sie in Abwasserkanälen und ernähren sich von menschlichen Exkrementen. Befriedigen Sie Ihre natürlichen Bedürfnisse eine Zeit lang nicht in Toiletten, sondern im Garten oder unter Bäumen. Dadurch wachsen sowohl Ihre Bäume als auch die Blumen in Ihren Gärten besser, und die Nahrungsquellen für Insekten werden abgeschnitten und sie werden vor Hunger „sterben“.

3) Die dritte Methode: Insekten fressen unser Produkt (Kot). Einige Tiere fressen auch Insekten, zum Beispiel Hühner, Krähen, Frösche und Eidechsen. Sie können jedes dieser Tiere in Ihren Wohntoiletten halten, um diese Insekten auszulöschen. Nach zwei Monaten werden diese Insekten ausgestorben sein.

4) Die vierte Methode: Eines der Dinge, die in die Albträume von Insekten eindringen, ist ein Pantoffel. Vor Millionen von Jahren nutzten „Primitive“ diese Waffe, um Insekten zu vertreiben. Insekten fallen auf den Rücken und versuchen aufzustehen, nachdem sie von einem Pantoffel getroffen wurden. Kitzeln Sie sie in diesem Fall mit einer Hühnerfeder. Sie lieben es, gekitzelt zu werden und zu lachen. Schlagen Sie ihnen in diesem Moment so heftig auf den Kopf, dass sie sterben.

5) Die fünfte Methode: Um Insekten loszuwerden, können auch Insektizide eingesetzt werden. Es gibt zwei Arten dieser Medikamente: gasförmige und flüssige. Sie können die Flüssigkeit in die Toilette hinunterspülen. Sprühen Sie die gasförmigen Stoffe in Ihre Toilette. Verwenden Sie diejenigen, die in Teigform vorliegen und in einer Form, die sie essen können.

6) Die sechste Methode: Sofern Sie nicht in der Lage sind, von Pantoffeln oder Insektiziden zu profitieren, haben Sie keine andere Wahl, als direkt dagegen anzukämpfen. Sie können sie mithilfe von Ringen-Techniken niederschlagen. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie mit dieser Methode nicht das erwartete Ergebnis erzielen, denn in den letzten Jahren ist unser Ringen zurückgegangen und Insekten haben in diesem Bereich einen Vorteil erlangt.

7) Die siebte Methode: Finden Sie die stärksten (am meisten respektierten) Insekten und demütigen Sie sie vor allen anderen. Geben Sie ihm zum Beispiel einen mit Wasser gefüllten Aftafa und befehlen Sie ihm, alle vier Beine anzuheben – natürlich vier Beine, denn es sind vier Beine (4-beinig wird im Persischen bildlich für ein Tier verwendet) –. Rufen Sie dann die anderen Insekten auf, ihm als Beispiel zu folgen. Am besten schlagen Sie mit der Hausschuhe gegen den Kopf und bringen Sie ihn um, ohne die Arbeit zu verzögern und zur Erleichterung aller.

8) Achte Methode: Insekten heiraten und bringen eine Menge Kinder zur Welt, sobald die Schnurrhaare zu schwitzen beginnen. Aus diesem Grund nimmt ihre Zahl rapide zu. Eine Möglichkeit, Insekten zu bekämpfen, besteht darin, ihnen die Paarungsbedingungen zu erschweren. Wenn Sie die Kaution und die Miete auf das Fünffache des normalen Betrags erhöhen, damit sie auf der Toilette sitzen können, wird niemand seine Tochter diesen verwöhnten Teenager-Lumpensäcken überlassen. Es wäre großartig, wenn die Armee ihnen helfen und sie rekrutieren würde, denn sie sterben, bevor sie ihren Militärdienst (2 Jahre im Iran) beenden.

9) Die neunte Methode: Wenn Ihre Vernichtungsversuche nach dem Ausprobieren aller dieser Methoden immer noch scheitern, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als in friedlicher Form zusammenzuleben. Aber es kann sein, dass sie ihre Gesichter nicht mehr sehen wollen. In diesem Fall können Sie sie zu einem plastischen Chirurgen bringen und sie wie Nachtigallen und Spatzen aussehen lassen.

Die in der Geschichte zum Ausdruck gebrachte Anti-Türkismus-Haltung löste eindeutig den Zorn von 10 Millionen ortsansässigen aserbaidschanischen Türken im Iran aus. Die Kontroverse führte im Mai 2006 zu massiven Protesten in den mehrheitlich von Aserbaidschanern bewohnten Städten Täbris, Urmia, Ardabil, Zanjan und Naghadeh (Sulduz) sowie in einer Reihe kleinerer Städte.

It is the 17th anniversary of the bloody May events in Iran in 2006 – Khordad events, EDnews reports.https://t.co/Qo1jkl255f#Protest #Berlin #Khordadevents — EurasiaDiary-English (@EurasiaEng) May 16, 2023

Die Hauptforderung der Demonstranten war eine Entschuldigung seitens der iranischen Zeitung und des Künstlers. Da es sich bei der iranischen Zeitung um das offizielle Presseorgan der iranischen Regierung selbst handelt, bekam die Entschuldigung eine etwas andere Bedeutung. Als die Entschuldigung schließlich ausgesprochen wurde, war es zu spät. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Protest bereits eine solche Dynamik erreicht, dass nur noch eine Anerkennung, Billigung oder Entschuldigung seitens der Regierung und des Obersten Führers, des „rahbar“ Ayatollah Khamenei, genügen konnte.

Am 28. Mai wandte sich schließlich der „rahbar“ Ayatollah Khamenei selbst an die Nation und sprach über die Ereignisse in Aserbaidschan. Er lobte erneut die Aserbaidschaner für ihre Religiosität, ihren Patriotismus und ihre harte Arbeit und beschuldigte ausländische Kräfte, die Unruhen anzuzetteln. Als die Regierung das Ausmaß der Unruhen und die Möglichkeit einer Fortsetzung erkannte, veranlasste ein Teheraner Gericht die rasche Schließung der Zeitung und inhaftierte den Herausgeber und die Künstler (Mehrdad Gasymfar und Man Neiestani[en]) unter dem Vorwurf, iranische Aserbaidschaner zu provozieren, Unruhe im Land zu stiften und das Ausland aufzuwiegeln.

Nach Angaben von Amnesty International wurden Hunderte von Aserbaidschanern verhaftet und Dutzende getötet. Der Iran sprach offiziell von 330 Verhafteten und 4 Toten. Nach Angaben der GAMOH (Die Bewegung des Nationalen Erwachens in Südaserbaidschan) wurden mehr als 5000 Demonstranten verhaftet und gefoltert, und 150 Menschen wurden vermisst. Viele wurden vor Gericht gestellt und zu Haftstrafen oder Auspeitschungen verurteilt. Da die iranische Regierung nach Angaben der Organisation Demonstranten verbrannt und bei lebendigem Leib im Urmia-See ertränkt hat, ist die Zahl der Toten unbekannt.

Irans Geheimdienste führten in den Monaten nach den Unruhen weiterhin Massenverhaftungen durch. Obwohl die Massenproteste damit begannen, dass die Zeitung „Iran“ sie beleidigte, standen sie in Wirklichkeit im Zusammenhang mit dem jahrelangen Druck des persischen Chauvinismus auf Aserbaidschaner. Den Experten zufolge löste der moralische Druck und die Beleidigungen der Behörden gegen Aserbaidschan seit 100 Jahren schwere Wut in der Bevölkerung aus und das aserbaidschanisch-türkische Volk demonstrierte damit seine gesellschaftspolitische Position: Eine beleidigende Karikatur reichte aus, um die unterdrückte Wut zum Ausbruch zu bringen seit vielen Jahren wie ein Vulkan.

Die iranischen Aserbaidschaner, die hauptsächlich im Nordwesten des Irans leben und Aserbaidschanisch-Türkisch sprechen, fordern seit vielen Jahren von den iranischen Behörden, dass sie ihr Recht auf Bildung in ihrer eigenen Sprache respektieren. Artikel 15 der iranischen Verfassung erlaubt „die Verwendung von Regional- und Stammessprachen in der Presse und den Massenmedien sowie den Unterricht ihrer Literatur in den Schulen … zusätzlich zum Persischen“.

Während der Staat für die Mehrheitsbevölkerung Unterricht in der/den Amtssprache(n) des Staates anbietet, haben Angehörige von Minderheiten das Recht, Schulen zu gründen und zu unterhalten, in denen Unterricht in ihrer eigenen Sprache erteilt wird, sofern sie den vom Staat festgelegten

Mindestbildungsstandards entsprechen. Die Eltern haben ein Vorrecht auf die Wahl der Art der Bildung, die ihren Kindern zuteil werden soll. Dies schließt das Recht ein, für ihre Kinder andere als die von den staatlichen Behörden eingerichteten und unterhaltenen Einrichtungen zu wählen.Nach internationalem Recht haben Angehörige von Minderheiten das Recht, ihre eigene Sprache privat und öffentlich frei und ohne Einmischung oder irgendeine Form der Diskriminierung zu verwenden. Die Staaten können das Recht, die eigene Sprache zu verwenden, nicht verweigern.

Es ist der 17. Jahrestag der blutigen Mai-Ereignisse im Iran im Jahr 2006 – Khordad-Ereignisse. Am 20. Mai wird in Berlin (Deutschland) eine Protestaktion dazu stattfinden. Am 20. Mai um 14.00 Uhr wird der Marsch vom Platz vor der Staatsbibliothek (Unter der Linden 8) zum Pariser Platz mit Auftritten auf der vor dem Brandenburger Tor aufgebauten Bühne fortgesetzt. Es wird erwartet, dass südaserbaidschanische politische Aktivisten aus vielen europäischen Ländern an der Aktion teilnehmen, die unter dem Motto „Freiheit, Gerechtigkeit, nationale Regierung“ stattfindet.

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

