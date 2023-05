Gaming: E-Sport wird olympisch

Teilen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bekanntgegeben, dass Fortnite zukünftig olympisch wird. Dies gilt allerdings nur sehr eingeschränkt, denn die Verantwortlichen wollen laut eigener Aussage nur „echte“ Sportarten bei ihrem E-Sport-Event mit dabei haben.

Das sorgt naturgemäß für Spott in der Community. Schließlich soll Fortnite als Zugpferd für die Veranstaltung des IOC dienen. Bisher wurden Titel wie „Dota 2“, „League of Legends“ oder „Counter-Strike“ nur als E-Gaming bezeichnet und nicht als E-Sport akzeptiert. Die abgespeckte Form von Fortnite wird daher eher einem Sportschützen-Wettbewerb ähneln.

Neuer Modus für Fortnite

Der Battle-Royale-Modus fällt weg, stattdessen werden die Spieler auf einen alternativen Modus treffen. Dieser bildet einen Sportschützen-Wettbewerb nach. Das sorgt unter Beobachtern für Spott, sie werfen dem IOC vor, sein E-Sport-Event irgendwie retten zu wollen.

Das Internationale Olympische Komitee versucht damit in einem ersten vorsichtigen Schritt, die Popularität von E-Sport für seine Zwecke zu nutzen. Schließlich verzeichnet der digitale Sport seit Jahren einen enormen Boom, der nicht nur seine Hauptdarsteller zu Stars gemacht hat, sondern auch die Wirtschaft elektrisiert. Längst zählen zahlreiche renommierte Autobauer zu den Sponsoren der Ligen und Teams.

Premiere der Olympic E-Sport Series

Dieser Zulauf findet auch in der Sportwetten-Branche seinen Niederschlag. Dort haben E-Sport Wetten längst ihren Platz zwischen den Sportwetten gefunden und erweitern das Angebot der Unternehmen. Mit der Aufnahme einer abgespeckten Version von Fortnite versuchen die Verantwortlichen der Olympischen Spiele verstärkt ein junges Publikum für ihr Event zu begeistern. Sicherstellen soll dies unter anderem die Olympic E-Sport Series 2023.

Dabei handelt es sich um einen globalen, virtuellen Sportwettbewerb, der vom IOC in Zusammenarbeit mit internationalen Verbänden und Spieleherstellern geschaffen wurde. Die Olympic E-Sport Series 2023 hat bereits am 1. März dieses Jahres begonnen. Dabei wurden sowohl professionelle als auch Amateur-Spieler aus der ganzen Welt eingeladen, an den Qualifikationsrunden für die vorgestellten Spiele teilzunehmen.

Das Finale findet vom 22. bis 25. Juni im Suntec Centre in Singapur statt und wird ein Höhepunkt der kürzlich angekündigten Olympic E-Sport Week 2023 sein. Diese neue Veranstaltung des IOC soll das Beste virtueller Sportarten zeigen, wobei das viertägige Festival auch noch eine Schau der neuesten Technologien, Podiumsdiskussionen, Fortbildungsveranstaltungen und Show-Matches beinhaltet.