Flexibler Kraftprotz für das Auto: Anhänger

Reicht der Platz im Kofferraum nicht aus, muss nicht immer ein teurer Transporter angemietet werden. Eine flexible und noch dazu sparsame Lösung sind Anhänger. Welche Modelle es gibt und was sie wirklich leisten können, zeigt dieser Ratgeber.

Anhänger für den Pkw: Ungebremst oder gebremst?

Bei der Auswahl passender Pkw-Anhänger stellt sich die Frage, ob das Modell gebremst oder ungebremst sein soll. Beide haben ihre Vorzüge, aber auch Nachteile und sind nicht für alle Fahrzeugtypen gleichermaßen geeignet.

Ungebremster Anhänger

Diese Modelle haben, wie es der Name schon sagt, keine eigene Bremsvorrichtung. Deshalb werden sie mit der Bremsleitung des Zugfahrzeuges verbunden. Ein Vorteil dieser Anhänger sind die geringen Anschaffungs- und Unterhaltskosten. Da sie kein eigenes Bremssystem benötigen, ist der Neupreis deutlich niedriger. Noch günstiger werden gebrauchte Modelle, doch sie sind meist äußerst begehrt und schwer zu bekommen. Durch die fehlende Bremse sind auch die laufenden Wartungskosten oder Ausgaben für Materialverschleiß geringer als bei gebremsten Pkw-Anhängern. Dennoch kann es sein, dass gelegentlich ein Komplettrad ersetzt werden muss, was bei guter Pflege aber mehrere Jahre hält.

Die ungebremsten Anhänger haben allerdings auch Nachteile. Mit ihnen lassen sich auf deutlich geringere Gewichte transportieren und auch die Geschwindigkeit kann in einigen Ländern stark limitiert sein. Manchmal dürfen ungebremster Anhängermodelle nur maximal 60km/h fahren. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung ist vor allem dann interessant, wenn es mit dem ungebremsten Anhänger in den Urlaub gehen soll. Vor Reiseantritt ist ein Blick in die lokalen Vorgaben in der Straßenverkehrsordnung gefragt.

Gebremste Anhänger

Diese Modelle sind nicht auf die Bremskraft des Zugfahrzeuges angewiesen, sondern verfügen über eigene Bremsleistung. So wird das Zugfahrzeug entlastet und die Auslaufbremse selbst ein. Auf diese Weise verkürzt sich der Bremsweg deutlich, was zu einer höheren Sicherheit für das Gespann führt. Auch schwerere Lasten in Anhänger können so viel sicherer bewegt werden, denn der Bremsweg steigt mit ihrem zusätzlichen Gewicht und erhöhter Geschwindigkeit deutlich. Auch das Manövrieren in Gebirgen ist mit einem gebremsten Anhänger viel leichter möglich. So können auch kleinere Pkw sicher größerer Lasten bewegen.

Die Anhängerkupplung muss für das Gespann geeignet sein

Um sicheres Fahren in jeder Verkehrslage zu gewährleisten, müssen Zugfahrzeug und Anhänger zusammenpassen. Verbunden sind sie über die Anhängerkupplung. Doch sie kann abhängig vom Hersteller einige Besonderheiten aufweisen und nicht mit jedem Anhänger kompatibel sein. Wichtig ist vor allem der sogenannte D-Wert. Er ist die Berechnungsgrundlage für die Anhängelast und zeigt, welche Anhänger größer und welches Transportlimit überhaupt möglich sind.

Ein Blick in den Fahrzeugschein hilft, um die zulässige Anhänger- und Stützlast des Fahrzeuges herauszufinden. Diese dürfen nicht überschritten werden, da sonst nicht nur ein Sicherheitsrisiko droht, sondern auch ein Verwarngeld durch die Polizei, wenn Abweichungen von den Vorgaben im Fahrzeugschein bei einer Kontrolle festgestellt werden.

Die richtige Ladungsverteilung sorgt für mehr Sicherheit

Ein gutes Fahrverhalten wird vor allem durch die richtige Beladung des Anhängers erreicht. Schwere Lasten sollten niemals zu weit vorn oder hinten, sondern über der Achse transportiert werden. Auf diese Weise wird die optimale Bremswirkung und eine sichere Straßenlage erreicht.

Auch die Ladungssicherung spielt für Anhänger eine wichtige Rolle. Bei einer Vollbremsung oder Ausweichmanöver sollte nichts verrutschen oder gar vom Anhänger fallen. Für Stabilität und Festigkeit der Gegenstände sorgen beispielsweise Spanngurte oder eine Abdeckung über dem Anhänger. Zu vermeiden sind auch lange, weit hinausragende Gegenstände. Sie können das Gleichgewicht des Anhängers verlagern und ihn schwieriger zu fahren machen. Außerdem müssen sie immer deutlich sichtbar (beispielsweise mit einem roten Tuch oder einem roten Wimpel) gekennzeichnet sein.

Tipp: Fahrtraining für Autos mit Anhänger empfehlenswert

Ein Anhänger am Auto beeinflusst das Fahrverhalten. Bevor es auf große Reise geht, ist ein Fahrtraining mit dem gesamten Zuggespann empfehlenswert. Fast überall gibt es einen Verkehrsübungsplatz, auf dem das Navigieren ohne Angst vor Unfällen ausprobiert werden kann.