Erste Moschee aus dem 3D-Drucker soll in Dubai entstehen

Dubai – In den letzten Jahren wurde der 3D-Druck für den Bau von Häusern, Unternehmen und sogar Brücken eingesetzt. Jetzt soll in Dubai die erste 3D-gedruckte Moschee der Welt gebaut werden.

Die Abteilung für islamische Angelegenheiten und karitative Aktivitäten (IACAD) des Emirats hat das Gebäude in Bur Dubai in Auftrag gegeben. Die Arbeiten sollen Ende dieses Jahres beginnen.

Laut IACAD-Chef Ali Mohammad Alhalyan Alsuwaidi wird das Gebäude 600 Gläubige aufnehmen und 2.000 Quadratmeter auf zwei Etagen umfassen. Das Gebäude wird aus einer Betonmischung bestehen, der Baubeginn ist für Ende des Jahres geplant, die Fertigstellung wird für das erste Quartal 2025 erwartet.

„Wir haben uns für den 3D-Druck der Moschee entschieden, weil es sich dabei um eine neue und innovative Technologie handelt, die im Vergleich zu herkömmlichen Baumethoden Zeit und Ressourcen sparen kann“, so Alsuwaidi gegenüber Medien. Die IACAD lehnte es ab, das Unternehmen zu nennen, das für den Bau verantwortlich sein wird.

Laut Al Shaibani, dem Direktor der IACAD-Ingenieurabteilung, wird die 3D-Bautechnologie die Nachhaltigkeit erhöhen.

„Die Verwendung des 3D-Drucks wird den Abfall von Baumaterialien reduzieren. Das ist umweltfreundlich. Die Moschee repräsentiert die Vision unserer weisen Führung“, zitiert dach Fachportal Interesting Engineering Al Shaibani.

„Die Kosten sind 30 Prozent höher als beim normalen Bau der Moschee, weil sie die erste ihrer Art in der Welt ist“, fügte er hinzu.

„Wir gehen davon aus, dass die Kosten in Zukunft ähnlich hoch sein werden, da wir eine 30-jährige Garantie für den Bau haben“, erklärte er weiter.

Für den Bau von Gebäuden mit Hilfe des 3D-Drucks sind große Druckmaschinen erforderlich, die mit den Entwurfsdaten programmiert werden. Sie pressen das Baumaterial aus einer Düse und bauen die Struktur in Schichten auf. Die überwiegende Mehrheit der 3D-gedruckten Strukturen besteht aus Beton, aber es ist auch möglich, mit anderen Materialien wie Ton zu drucken.

Modernisierung der Bauindustrie

Dubai hat sich zum Ziel gesetzt, die Welthauptstadt des 3D-Drucks zu werden, und hat 2018 eine „3D-Druck-Strategie“ ins Leben gerufen, die vorsieht, dass bis 2030 25 % der Neubauten des Emirats im 3D-Druckverfahren erstellt werden.

Im Jahr 2019 hielt es den Weltrekord für das größte 3D-gedruckte Bauwerk – das Gebäude der Stadtverwaltung von Dubai (9,5 Meter hoch mit einer Fläche von 640 Quadratmetern) – und beherbergt außerdem das weltweit erste 3D-gedruckte Büro und ein 3D-gedrucktes Drohnenforschungslabor.

Dubai to build the world’s first 3D-printed mosque#Dubai #UAE @IACADDUBAI pic.twitter.com/L5fgns6i1B

— UAE Forsan (@UAE_Forsan) January 14, 2023