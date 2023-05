Erdogan: Wir werden die Wahlergebnisse akzeptieren

Teilen

Ankara – In einem Interview mit türkischen Medien versprach der amtierende Präsident der Türkei die Wahlergebnisse zu respektieren und zu akzeptieren, ganz egal wie diese Ergebnisse auch ausfallen sollten.

Auf die Frage „wie werden Sie sich verhalten, wenn Sie die Wahl verlieren?“, reagierte Recep Tayyip Erdogan sichtlich irritiert.

„Ich halte es für unnötig, darüber überhaupt nachzudenken. Das ist eine sehr dumme Frage. Solche Fragen werden nur Terrororganisationen gestellt. Wir sind auf demokratische Weise an die Macht gekommen“, sagte Erdogan. Falls die Bürger sich gegen sie entscheiden sollten, würden sie dies akzeptieren.

„Hat unser Bürgermeister in Istanbul gesagt ‚wir werden nicht gehen‘? Dies wäre respektlos vor der Nation“, so Erdogan. Bei den Kommunalwahlen im Jahr 2019 gewann Oppositionpolitiker Ekrem Imamoglu nach einer Wahlwiederholung im Juni die Bürgermeisterschaftswahl in Istanbul.

Diese Denkweise gehört zur CHP. So etwas tun wir nicht. Wer das Ergebnis der Wahlurne nicht respektiert, hat keinen Respekt vor der Nation

„Die Volksallianz wird jedes Ergebnis, das an der Wahlurne herauskommt, als legitim akzeptieren. Wir erwarten das gleiche Engagement von unseren Gegnern. Die Wahlurne ist die Ehre der Demokratie. Lassen Sie Ihr Volk dort nicht im Stich“, sagte Erdogan.

Am 14. Mai finden in der Türkei die Staatspräsidenten- und Parlamentswahlen an denen rund 64,3 Millionen Türken ihren Präsidenten und die 600 Abgeordnete umfassende Große Nationalversammlung wählen. Eine mögliche Stichwahl um das Präsidentenamt würde am 28. Mai stattfinden.

Umfragen sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdoğan und seinem Herausforderer, dem Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu (CHP), voraus. Ein Großteil der Opposition hat sich zu einem Sechser-Bündnis formiert, das von der CHP angeführt wird. Erdoğan tritt mit seiner islamisch-konservativen AKP im Bündnis mit der nationalistischen MHP und der kleinen BBP an und erhofft sich eine weitere Amtszeit als Präsident.