Teilen

Eine neue Marke am Markt so zu etablieren, dass nicht nur Kunden gewonnen werden, sondern diese auch immer wieder kommen und so zu Bestandskunden werden, ist nicht einfach. Mit einigen Tricks und Tipps gelingt die Positionierung so, dass die Marke in die Sichtbarkeit kommt.

Das richtige Marketing für das angebotene Produkt

Um eine Marke zu etablieren, sollte das Marketing verschiedene Marketingstrategien verfolgen. Eine davon ist das Produktmarketing selbst. Dies ist die offensichtlichste Art der Werbung. Das Produkt steht hierbei im Vordergrund. Ohne eine solche Marketingstrategie ist es unwahrscheinlich, dass sich Kunden für das angebotene Produkt interessieren. Wie funktioniert Produktwerbung?

Bei einer Produktwerbung wird das Produkt als solches beworben. Die Vorzüge des Produktes, sowie der USP – also der Unique Selling Point – sollten klar hervorgehoben werden. Das allein reicht aber meist nicht aus, um Kunden zu überzeugen. Zu der Produktwerbung gehört daher auch das Herausstellen der Benefits, die dieses Produkt bietet: Welches „Problem“ wird mit diesem Produkt gelöst? Auch sollte das Produkt vertrauenswürdig erscheinen – ist es billig hergestellt oder wird schlecht dargestellt wird es die Kunden nicht überzeugen.

Das richtige Marketing für die Marke

Nicht nur das Produkt braucht ein Marketing – auch die Marke selbst braucht eine Marketingstrategie. Es handelt sich hierbei sozusagen um die Präsentationsfläche, auf der das Produkt angeboten wird. Schafft die Marke an sich es nicht, das Vertrauen des möglichen Kunden zu gewinnen, springt dieser in der Regel wieder ab. Gefragt ist in der Markendarstellung heutzutage neben den Qualitätsansprüchen auch die Nachhaltigkeit, sowie die Firmenpolitik des Unternehmens, das die Marke vertritt. Dieses Verfahren wird als Branding bezeichnet und kann von speziellen Firmen übernommen werden, wie beispielsweise der Branding Agentur München.

Marketingkanäle

Auch wichtig ist das Nutzen der richtige Marketingkanäle, denn die Werbung muss die Zielgruppe erreichen. Damit diese erreicht wird, sollte die Zielgruppe zunächst umfassend analysiert werden. Aufgrund dieser Datenlage können dann die richtigen Werbekanäle gewählt werden. Die meiste Werbung findet heutzutage Online statt – was auch daran liegt, dass es die einfachste Werbung für Marken und Produkte ist, insbesondere, wenn es sich nicht um lokale Unternehmen handelt. Viele Unternehmen lagern diese Werbung an eine Social Media Agentur aus. Eine solche Agentur ist darauf spezialisiert, Kanäle wie facebook, TikTok oder Instagram professionell nach der richtigen Zielgruppe hin zu filtern und die Werbung entsprechend zu platzieren. So wird sichergestellt, dass die Werbemaßnahmen nicht verpuffen, weil die falsche Zielgruppe angesprochen wird.

Andere Möglichkeiten des Marketings sind Offline-Werbemöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise Plakate und Flyer. Sehr beliebt sind auch die sogenannten „Giveaways“. Dabei handelt es sich um Werbegeschenke mit Aufdruck der Marke, die an die potenzielle Zielgruppe verschenkt werden. Bei solchen Geschenken sollte auf hochwertige Qualität wertgelegt werden. Die Zeiten, in denen Ramschartikel bei den Käufern noch ankommen, sind lange vorbei.