CHP-Wahlbüro: Syrisches Kind mit heißem Tee übergossen

„Er hat mich zuerst rumgeschubst und angeschrien und dann den heißen Tee auf mich geschüttet. Beim Rauslaufen habe ich meinen Schuh verloren, diesen hat er mir noch hinterher geschmissen“, so der zehnjährige Yazan El Yasin.

Zuhause hätten ihn Zeugen des Vorfalls aufgesucht und ihn ins Krankenhaus gebracht, wo sie auch für die Behandlung bezahlt hätten. Die Mutter bedankte sich gegenüber Medien bei ihnen. Später hätten sie Parteifunktionäre der CHP besucht und ein Video mit dem Jungen drehen wollen, in dem er sagt, dass er den Tee selbst verschüttet habe, so Nesrin El Yasin, Mutter des Jungen.

Oppositionelle Politiker schüren mit fremdenfeindlichen Äußerungen schon seit Jahren die Ängste in der Bevölkerung. Noch in der vergangenen Woche versprach CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu alle Syrer abzuschieben falls sie an die Macht kommen sollten.