Australien: Islamgegner Shermon Burgess wird Muslim

Canberra – Shermon Burgess, einer der berüchtigtsten Anti-Islam-Aktivisten Australiens und ehemaliger Leiter der rechtsextremen Gruppe United Patriots Front, ist zum Islam konvertiert.

„Der Islam ist rein [sic] und direkt mit Allah verbunden. Der Westen ist vom Weg abgekommen, die Menschen sind deprimiert und versuchen, alle Probleme des Lebens mit Alkohol, Drogen, Pornos und Sex zu lösen“, schrieb er auf Facebook.

„Der Islam befreit dich von all dem und erlaubt dir, wieder einen Sinn zu haben. Er bringt das Licht zurück in deine Seele und entfacht die Leidenschaft des Lebens wieder in deinem Herzen.“