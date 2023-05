Teilen

Ankara – Die Stadtverwaltung von Ankara setzt ihre Bemühungen fort, die Lebensbedingungen streunender Tiere zu verbessern. Mit dem Grundsatz „Jedes Lebewesen, das in der Hauptstadt lebt, ist wertvoll,“ entsteht in der Stadt eine neue Bleibe für sie.

In Zusammenarbeit mit Ankaras Gesundheits- und dem Wissenschaftsministerium steht in der türkischen Hauptstadt ein Mega-Tierheim und Rehabilitationszentrum, das 6.000 Straßentieren ein Zuhause bieten soll, kurz vor der Eröffnung.

Das auf einem Gelände von 93.000 Quadratmeter liegende Zentrum, wurde nach EU-Standards gebaut.

Die Stadtverwaltung von Ankara, die im vergangenen Jahr die umfassendste Sterilisationskampagne der Türkei startete, brach einen Rekord, indem sie seit dem 1. Juni 2022 23.500 Streunertiere kastrierte,

„Seit dem 1. Juni 2022 arbeiten wir mit einer brandneuen Anwendung sowohl für das Fangen als auch für die Sterilisation. Während wir bisher lediglich tausend Sterilisationen pro Monat durchführen konnten, ist uns mit dieser Methode möglich monatlich zweitausend Sterilisatione durchzuführen. Mit 23.500 Sterilisationen im Jahr 2022 haben wir einen Rekord in der Geschichte der Stadtverwaltung von Ankara gebrochen. Mit diesem Projekt, das für alle Gemeinden Vorbild sein wird, werden wir im Jahr 2023 25.000 bis 30.000 Sterilisationen durchführen“, so Seyfettin Aslan, Leiter der Gesundheitsabteilung, in einer Stellungnahme.

Somit wird der Streunertierbestand in Ankara mit über 50.000 Sterilisationen pro Jahr innerhalb von 2 Jahren unter Kontrolle gebracht.

