Türkei: 7 Millionen russische Touristen erwartet

Istanbul – Ausgehend von den Buchungsstatistiken für das laufende Jahr erwartet die Türkei einen Anstieg der Zahl der Touristen aus Russland.

In den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 reisten bereits mehr als 500.000 Russen in die Türkei, was nach Angaben des türkischen Ministeriums für Tourismus und Kultur 13 Prozent aller ausländischen Touristenankünfte im Land ausmacht.

„Es wird zwischen 1.150 und 1.200 Flüge pro Woche geben, von denen 750 von russischen Fluggesellschaften und 400 von türkischen Gesellschaften durchgeführt werden“, zitiert das Wirtschaftsportal Ekonomim Dmitry Gorin, Vizepräsident des russischen Verbandes der Reisebranche.

Die wichtigsten Ziele der Flüge aus Russland werden Istanbul, Antalya, die Provinzen İzmir und die Urlaubsorte Bodrum und Dalaman sein. Ab Juni sollen pro Tag 171 Maschinen aus Russland in der Türkei landen.

Eine positive Dynamik, so der Kultur- und Tourismusattaché der türkischen Botschaft in Russland, Ilker Özkan, werde unter anderem durch den Ausbau des touristischen Angebots für Russen ermöglicht.

„Wir werden daran arbeiten, neue interessante Regionen der Türkei für Touristen zu erschließen, die bisher noch nicht von ihnen erkundet wurden. Ich spreche von den Regionen Mesopotamien, Kappadokien und Izmir. Es wird neue touristische Projekte geben, die den Russen helfen werden, die unbekannte Türkei für sich zu entdecken“, sagte Özkan gegenüber russischen Reportern in Moskau.