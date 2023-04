Sulaymaniyah-Angriff: Irak fordert Entschuldigung der Türkei

Ein hochrangiger kurdischer Militärführer wurde Berichten zufolge am Freitag in der nordirakischen Stadt Sulaymaniyah Opfer eines Drohnenangriffs

Teilen

Bagdad – Ein hochrangiger kurdischer Militärführer wurde Berichten zufolge am Freitag in der nordirakischen Stadt Sulaymaniyah Opfer eines Drohnenangriffs, für den irakische und kurdische Beamte die Türkei verantwortlich machten.

Die irakische Regierung hat die Türkei am Samstag aufgefordert, sich für den Angriff auf den Flughafen von Sulaymaniyah zu entschuldigen und die Feindseligkeiten auf irakischem Boden einzustellen.

Die irakische Präsidentschaft erklärte in einer Erklärung, dass die Türkei keine rechtliche Rechtfertigung habe, „Zivilisten unter dem Vorwand einzuschüchtern, dass sich feindliche Kräfte auf irakischem Boden befinden“.

„In diesem Zusammenhang fordern wir die türkische Regierung auf, die Verantwortung zu übernehmen und sich offiziell zu entschuldigen“, hieß es.

Lawk Ghafuri, Leiter der Abteilung für auswärtige Medienangelegenheiten der kurdischen Regionalregierung (KRG), erklärte, dass am Freitag ein Drohnenangriff in der Nähe des Flughafens von Sulaymaniyah stattgefunden habe, der jedoch weder Schäden noch Verspätungen oder Flugausfälle verursacht habe.

PKK-nahen Medien zufolge war das Ziel ein Konvoi, in dem sich Mazloum Abdi, der Kommandeur der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) – ein Ableger der Terrorganisation PKK in Syrien – und drei US-Militärangehörige befanden. Abdi machte am Samstag Ankara für den Angriff verantwortlich, wollte aber nicht bestätigen, dass er in dem angegriffenen Konvoi war.

„Wir verurteilen den Beschuss des Flughafens von Sulaymaniyah durch die Türkei aufs Schärfste“, sagte er als Antwort auf einen Tweet von Bafel Talabani, dem Vorsitzenden der in Sulaymaniyah-regierenden PKK-nahen Patriotischen Union Kurdistans (PUK).

Ein Sprecher des türkischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass am Freitag kein Einsatz der türkischen Streitkräfte in dieser Region stattgefunden habe.

„Die türkischen Streitkräfte haben nichts dergleichen unternommen“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Philip Ventura, teilte der kurdischen Nachrichenagentur Rudaw in einer E-Mail am frühen Samstag mit, dass ein amerikanischer Konvoi in der Stadt Sulaymaniyah angegriffen worden sei.

„Wir können bestätigen, dass am Freitag ein Konvoi in Sulaymaniyah angegriffen wurde, an dem auch US-Militärpersonal beteiligt war. Glücklicherweise können wir auch bestätigen, dass es keine Verletzten gab“, sagte Ventura und fügte hinzu, dass eine Untersuchung im Gange sei. Er erwähnte Abdi nicht und äußerte sich auch nicht dazu, wer den Anschlag verübt hat.

Dem Wall Street Journal zufolge haben einige westliche Beamte erklärt, sie vermuteten Ankara hinter dem Angriff.

Die Peschmerga, die Streitkräfte der kurdischen Autonomieregion des Irak, warf der PKK-nahen PUK eine Provokation der Türkei vor. Die PUK versuche den Nordirak in einen Konflikt zu stürzen, in dem sie in Sulaymaniyah einen Brückenkopf für die terroristische PKK zulässt und somit Ziel der Kandil-Operation der türkischen Armee gegen die PKK werden könnte.

A Turkish plane bombed near Sulaymaniyah airport during the duty of @MazloumAbdi in Sulaymaniyah at the airport.

The PUK party is trying to bring the region into a war by opening gang lines in Sulaymaniyah and making Sulaymaniyah a center for Qandil operations in the PKK. #PKK pic.twitter.com/9RG75r3pDc — Peshmerga (@KURDISTAN_ARMY) April 7, 2023

Aber ich würde den Satz kurz umstellen Die Stadt Sulaymaniyah ist in den letzten Wochen ins Rampenlicht gerückt, nachdem zwischen Irak und Syrien ein offensichtlicher Luftkorridor entdeckt wurde, über den laut Ankara hochrangige Extremisten der PKK transportiert worden seien.

Das türkische Außenministerium teilte letzte Woche mit, dass die Flüge der Turkish Airlines nach Sulaymaniyah bis zum 3. Juli ausgesetzt würden. Es begründete die Entscheidung mit der „Intensivierung“ der Aktivitäten der PKK in Sulaymaniyah und ihrem Eindringen in den Flughafen, was die Flugsicherheit bedrohe.

Wie Middle Eat Eye unter Berufung auf Türkischen Quellen berichtet, glaubt Ankara, dass engere Verbindungen zwischen den von den USA unterstützten SDF und der PKK angesichts der fragilen Sicherheitslage an der syrisch-irakischen Grenze deutlicher geworden sind.

Auch interessant

– Terrorismus –

Kurden-Präsident Barzani: Die Türkei hat kein Problem mit Kurden

Der Präsident der „Autonomen Irakischen Region Kurdistan“ (KRG), Necirvan Barzani, hat sein Volk dazu aufgerufen, sich von der Terrororganisation PKK zu distanzieren.