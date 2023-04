Spielautomaten setzen zunehmend auf Filme und Serien

Teilen

Die Geschichte der Slots ist bereits mehr als 125 Jahre alt. Obwohl die ersten Geräte optisch schlicht gestaltet waren, verbarg sich dahinter eine komplizierte Technik.

Schon damals verwendeten die Erbauer jene Symbole, für die Spielautomaten bis heute bekannt sind. In den 1960er Jahren folgten die ersten elektromechanischen Geräte, die von Videoslots und Multi-Screen-Geräten abgelöst wurden.

Doch erst die Online-Slots ermöglichten den nächsten gewaltigen Sprung in der Entwicklung. Diese orientierten sich zunächst noch an ihren historischen Vorbildern, doch schon bald nutzten die Programmierer die gewaltigen Möglichkeiten, die sich ihnen jetzt

boten.

So hielten die Helden der Popkultur Einzug in die optische Gestaltung der Spielautomaten. Was lag dabei näher, als auf die Stars der Leinwand zurückzugreifen? Diese waren schließlich einem Millionenpublikum gut bekannt und genossen Kultstatus. Die Filmstudios begannen verstärkt Lizenzen zu verkaufen und so ihr Geschäftsfeld auszuweiten. Heute finden viele Filme und ihre Geschichten auch in den Slots ihren Niederschlag.

Jumanji online spielen

Der Film Jumanji, mit dem unvergessenen Schauspieler Robin Williams in der Hauptrolle, galt vor seinem Kinostart 1995 als wenig erfolgversprechend. Schließlich handelte es sich

dabei um die Verfilmung eines Brettspiels. Doch die Zuschauer waren anderer Meinung als die Kritiker und machten den Streifen zu einem Box-Office-Hit. 22 Jahre später schlüpfte Dwayne Johnson in die Hauptrolle und übertraf den Erfolg des Originals noch einmal deutlich.

Kein Wunder also, dass zwei Jahre später bereits eine Fortsetzung in die Kinos kam. Der Erfolg war gigantisch. Alle drei Filme haben zusammen mehr als 2 Milliarden Dollar an den Kinokassen eingespielt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die Entwickler von Spielautomaten eine Lizenz sicherten. Der gleichnamige Slot basiert auf dem Film von 1995. Die Atmosphäre bleibt dem Streifen treu und bringt zahlreiche Charaktere daraus auf die Walzen. Diesen Spielautomaten online zu spielen, ruft den legendären Film wieder ins Gedächtnis. Denn das sogenannte Board Game-Feature führt die Spieler zu einem virtuellen Brettspiel, wie man es bereits aus dem Kino kennt. Dort warten weitere Preise und Gewinne.

Game of Thrones als Slot

Der Kampf der Königshäuser um den eisernen Thron läutete ein neues Fernsehzeitalter ein. Die Verfilmung der Romanserie von George R. R. Martin entwickelte sich zu einem globalen

Phänomen. Der amerikanische TV-Sender HBO, der einst mit Serien wie Die Sopranos oder The Wire das goldene Zeitalter des Fernsehens eröffnet hatte, verbuchte neuerlich einen TV-Hit, der in die TV-Geschichte eingegangen ist.

Das Ränkespiel gepaart mit bisher nie gekannten Wendungen, bei denen auch einzelne Hauptdarsteller nicht verschont wurden, begeisterte das Publikum. Kein Wunder also, dass die Serie bald auch einen gleichnamigen Slot hervorbrachte. Beim Spielautomaten erleben die Fans noch einmal den Kampf um Westeros, bei dem sich die Häuser Stark, Targaryen und Baratheon gegenüberstehen. Wenn der Winter kommt, müssen sich nicht nur die Spieler, sondern auch die Hauptfiguren der epischen Serie warm anziehen.

Jurassic World überzeugt in den Bonusrunden

Der erste Teaser von Steven Spielbergs Jurassic Park zeigte einst lediglich einen Becher Wasser, der beim Näherkommen eines Dinosauriers zu erzittern begann. Diese Szene reichte damals bereits aus, um die Fans zu begeistern.

Der Film selbst entwickelte sich zu einem Superhit, der in mehreren Fortsetzungen das Dino-Fieber weltweit zum Kochen brachte. Mittlerweile ist mit Jurassic World eine neue Trilogie in den Kinos gelaufen und hat die Begeisterung aufs Neue erweckt.

Die faszinierende Welt der Dinosaurier findet sich auch in den gleichnamigen Slots wieder. Diese greifen nicht nur auf die aus den Filmen bekannten Locations zurück, sondern schicken die Spieler ebenfalls auf eine Forschungsreise.

Untermalt wird das Game von den Animationen der Trilogie, vor allem die Bonusrunden lehnen sich eng an die Kinovorlage an.

So machen sich die Fans auf ihre Reise vom Creation Lab bis in die freie Wildbahn, um die Dinosaurier neu zu entdecken.

Die Kinobranche hat schwierige Zeiten hinter sich, doch der Aufschwung ist jetzt bereits wieder deutlich zu spüren. Das liegt an spannenden Geschichten und der Sehnsucht der

Menschen nach gewohnter Unterhaltung auf der großen Leinwand. Zahlreiche Kinohits wie die Marvel-Filme oder die Abenteuer in Avatar geben Hoffnung, dass Kino auch weiterhin

fesselt und begeistert. Der Siegeszug der Popkultur wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass die beliebtesten Geschichten ihren Weg zu den Spielautomaten finden werden.