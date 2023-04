US-Behörden haben neue Einzelheiten zu einem Fall in Mississippi bekannt gegeben, in dem eine 19-jährige Frau mehrfach Sex mit einem Hund gehabt haben soll.

Teilen

USA – US-Behörden haben neue Einzelheiten zu einem Fall in Mississippi bekannt gegeben, in dem eine 19-jährige Frau mehrfach Sex mit einem Hund gehabt haben soll.

Denise Frazier wurde am Mittwoch verhaftet und wegen unnatürlichen Geschlechtsverkehrs angeklagt – schwere Grausamkeit gegenüber einem Tier.

Bei ihrem ersten Erscheinen vor Gericht am Donnerstag setzte ein Richter die Kaution für Frazier auf 25.000 Dollar fest. Außerdem wurde ihr auferlegt, sich bis zum Ende ihres Prozesses von Tieren fernzuhalten. Wird Frazier für schuldig befunden, drohen ihr bis zu 10 Jahre Gefängnis.

„Einer der verstörendsten Fälle, die ich je untersucht habe“, nennt Ermittler Sergeant J.D. Carter die Aktion der 19-Jährigen. „Ich würde nicht verstehen, was jemanden dazu bringt, so etwas zu tun“, so Carter weiter. Eines der Videos wurde offenbar auf dem Parkplatz der Freedom Baptist Kirche in Myrick gedreht, sagte Carter.

Laut der eidesstattlichen Erklärung erhielt Jones County Sheriff’s Deputy Regina Newton am Dienstag Informationen über eine Frau, die Geschlechtsverkehr mit einem Hund hatte. Die sexuellen Handlungen wurden auf Snapchat-Videos festgehalten. Während der ersten Ermittlungen konnte Newton die 19-Jährige als die Verdächtige identifizieren, so der Bericht.

Newton fand Frazier in einem Haus in Laurel. Die eidesstattliche Erklärung besagt, dass Frazier zugab, diejenige in dem Video zu sein, aber sie sagte, sie sei zur Teilnahme gezwungen worden.

In der eidesstattlichen Erklärung heißt es weiter, dass Newton mehrere weitere Videos erhalten habe, die Frazier beim Geschlechtsverkehr mit einem Schäferhund zeigten. Als die Ermittler die Wohnung der Angeklagten betraten um sie zu befragen, befand sich auch der Hund in der Wohnung.

Berichten zufolge gab Frazier bei ihrer Verhaftung zu, dass sie die Person in den Videos war, behauptete aber, dass sie dazu gezwungen wurde. Die Polizei sagte jedoch, dass es dafür keine Beweise gibt.

Die Ermittler erklärten, dass ihre Ergebnisse sie zu der Annahme führen, dass Frazier „vorsätzlich, ungesetzlich und verbrecherisch Geschlechtsverkehr mit einem oder mehreren domestizierten Tieren hatte“. Die Hunde wurden in eine nahe gelegene tierärztliche Einrichtung gebracht, berichtet die New York Post.