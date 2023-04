Kostenlose Videochats für die Partnersuche nutzen? Befolge diese 7 Sicherheitsregeln

Teilen

In der modernen Gesellschaft gibt es eine extrem hohe Nachfrage nach Qualitätsdiensten für Dating und Kommunikation. Jedes Jahr treffen sich immer weniger Menschen offline. Die meisten bevorzugen Online-Dating in seinen verschiedenen Formaten — von sozialen Netzwerken bis hin zu Dating-Seiten

und -Apps. Unter all dieser Vielfalt heben sich die kostenlosen Videochats jedoch ab. Einerseits werden sie von Jahr zu Jahr beliebter. Auf der anderen Seite wissen nicht alle Zeitgenossen, wie man sie effektiv und sicher nutzt.

Heute wollen wir das Dating-Format Videochat genau besprechen, über seine Vor- und Nachteile sprechen, ein paar Beispiele nennen und auch Empfehlungen geben, wie du im Videochat sicher kommunizieren kannst. Denn nicht jeder befolgt sie.

Beliebte kostenlose Videochats und ihre Vorteile

Tatsächlich war Omegle der erste Zufalls-Chat der Geschichte. Zwar gab es zunächst nur einen Text-Chat und keine Möglichkeit, mit zufälligen Gesprächspartnern per Video zu kommunizieren. Dennoch gab es eine solche Möglichkeit nur sechs Monate nach dem Start des Dienstes Anfang 2009.

Seitdem hat Omegle die Aufmerksamkeit von Millionen von Nutzern weltweit auf sich gezogen. Diese Beliebtheit hat viele Entwickler gezwungen, die Grundidee von Omegle zu nutzen und auf ihre eigene Weise umzusetzen. So sind zahlreiche Alternativen entstanden, die in vielerlei Hinsicht sogar besser sind als ihr

Vorgänger.

Nachfolgend findest du eine Liste mit beliebten Omegle-Alternativen, die du ausprobieren solltest:

Omega

Omegle.chat/de

Ome.TV

Chatrandom

JustTalk

Chatroulette.chat

Camsurf

Minichat

Es gibt mehrere Gründe für die wachsende Beliebtheit von kostenlosen Videochats. In erster Linie ist es die Zugänglichkeit. Die meisten dieser Plattformen sind entweder völlig kostenlos oder sehr preiswert.

Zweitens ermöglichen sie es, sich fast wie im echten Leben zu treffen und zu kommunizieren. Du siehst deinen Gesprächspartner, hörst seine Stimme, beobachtest die Gestik und die Art der Kommunikation, usw. Das ist viel besser als die übliche Korrespondenz auf einer Website oder Dating-App.

Und zum Dritten sind die Aussichten auf ein Date in Videochats meist besser als beim klassischen Web-Dating. Das liegt zu einem großen Teil an der Live-Kommunikation. Zusätzlich ist zu beachten, dass es in Videochats viel weniger Fakes, Bots und sonstige Eindringlinge gibt. Für sie ist dieses Format einfach unbequem, im Gegensatz zu regulären Dating-Seiten und –

Anwendungen. Das bedeutet aber keineswegs, dass die Partnersuche in Zufalls-Videochats 100 % sicher ist und du deine Wachsamkeit herabsetzen kannst. Das ist nämlich nicht wahr!

7 Grundregeln für die sichere Nutzung von Videochats

Die Entwickler vieler kostenloser Videochats wie Omegle geben sich große Mühe, ihre Plattformen sicherer und privater zu machen. Du musst aber bedenken, dass deine Sicherheit im Internet immer in deinen Händen liegt. Deshalb wollen wir dir einige Empfehlungen geben, wie du dich in Videochats sicher

verabreden kannst, ohne unangenehme Konsequenzen zu befürchten.

1. Gib niemals persönliche Informationen an andere weiter

Denk daran, dass jede deiner Informationen gegen dich verwendet werden kann. Dabei geht es nicht nur

um offensichtliche Daten wie Bankkartennummern oder deine Dokumente, sondern auch um eher „alltägliche“ Dinge — über deinen Arbeitsplatz, die Gegend, in der du wohnst, und so weiter.

Generell gilt: Öffne dich neuen Leuten erst dann, wenn du dir sicher bist, dass sie keine bösen Absichten haben.

Vergiss nicht, dass es im Internet immer noch viele Betrüger gibt.

2. Wenn der Videochat die Möglichkeit hat, dein Gesicht zunächst zu verbergen, nutze diese

Im Allgemeinen ist die Auswahl an kostenlosen Videochats mit A/I-Masken nicht so groß, wie wir es uns wünschen würden. Aber es gibt immer noch Optionen. Zum Beispiel der Videochat von Chatspin, bei dem du eine virtuelle Maske wählen kannst, um dein Gesicht vor dem Gesprächspartner zu verbergen.

Wenn du dich entscheidest, dich deinem Gesprächspartner zu öffnen, kannst du die Maske einfach entfernen. Das ist sehr nützlich für alle, die besonders auf ihre Anonymität und Privatsphäre bedacht sind. Andererseits musst du verstehen, dass manche Menschen nicht mit Menschen „ohne Gesicht“

kommunizieren wollen und sie absichtlich ignorieren. Hier hast du also die Wahl.

3. Sei misstrauisch gegenüber allen Aufforderungen deines Gesprächspartners.

Es gibt eine psychologische Technik der „kleinen Bitten“. Wenn du sie so kurz wie möglich beschreibst, dann beginnt eine Person, die eine andere um etwas Ernsthaftes bitten will, mit kleinen, einfachen Bitten. Ein solcher Trick führt schließlich dazu, dass du buchstäblich problemlos mit einer Person kommunizieren

kannst.

Das sollte man nicht einmal bei ziemlich nahestehenden Menschen zulassen, genauso wenig wie bei zufälligen Gesprächspartnern im Internet. Deshalb empfehlen wir in den meisten Fällen, verschiedene Anfragen zu unterbinden und sich nicht von deinem Gesprächspartner leiten zu lassen. Vor allem, wenn dir diese Anfragen seltsam vorkommen oder Unbehagen verursachen. Es ist besser, das Gespräch gleich zu beenden.

4. Informiere die Moderatoren über unangemessenes Verhalten des Gesprächspartners

Tatsächlich bist du dazu nicht verpflichtet. Du kannst einfach mit einem Klick zum nächsten Gesprächspartner wechseln und den vorherigen dabei vergessen. Jede Omegle-Alternative bietet dir

diese Möglichkeit. Wenn sich eine Person jedoch unangemessen verhält, gegen die Regeln der Seite verstößt, unhöflich zu dir ist und Ähnliches, ist es trotzdem besser, eine Beschwerde einzureichen.

Die Moderatoren werden die Beschwerde prüfen und, wenn ein Verstoß bestätigt wird, Maßnahmen

ergreifen. Wenn du dich nicht über den Gesprächspartner beschwerst, wird er sich gegenüber anderen

Leuten weiterhin so verhalten.

5. Klicke nicht auf unverifizierte Links und lade keine Dateien herunter

Diese Sicherheitsregel gilt nicht nur in Videochats, sondern überall im Internet. Klicke niemals auf verdächtige Links oder lade Dateien herunter, wenn du dir nicht zu 100 % sicher bist, dass sie sicher sind. Hinter einer harmlosen URL kann sich eine Phishing-Seite verbergen. Zudem verbirgt sich hinter manchen APK-Dateien zur Installation eine Virensoftware. Sei äußerst vorsichtig und kontrolliere deine eigenen Aktionen im Web genau.

6. Wechsle nicht voreilig zu einer anderen Kommunikationsplattform

Der kostenlose Videochat ist vielleicht nicht die bequemste Plattform für die Kommunikation, das ist wahr. Wenn die Verbindung abbricht, ist das Risiko groß, dass du nicht mehr dieselbe Person triffst, denn das System verbindet dich mit zufälligen Gesprächspartnern und nur selten mit denselben

Gesprächspartnern.

Wenn dich eine Person jedoch beharrlich auffordert, auf eine andere Website, einen anderen Messenger usw. zu gehen, solltest du dir Zeit lassen. Auf diese Weise versucht sie vielleicht, mehr persönliche Informationen über dich zu bekommen. Und wenn sie dir gleichzeitig einen Link zu einer anderen Kommunikationsplattform sendet, lies den vorherigen Absatz noch einmal.

7. Wenn du dich in der Kommunikation mit einer Person unwohl fühlst, wechsle sofort zur nächsten Person

Viele Leute brechen die Kommunikation in einem Videochat aus Höflichkeit nicht ab, auch wenn sie sehen, dass der Dialog für sie absolut nicht vielversprechend oder unangenehm ist. Es lohnt sich nicht, das zu tun. Du verschwendest nur deine eigene Zeit und deine Nerven. Wenn du den Eindruck hast, dass

die Fortsetzung des Gesprächs keinen Sinn macht, wechsle zu einem anderen Gesprächspartner oder schließe die Anwendung/den Browser-Tab. Du musst nicht mit Zwang kommunizieren, sonst wird dein ganzer Eindruck von Zufalls-Videochats verdorben.

Kommuniziere nur mit Menschen, die dir sympathisch und interessant sind, dann wird der kostenlose Videochat zu einem echten Glücksgriff für dich!

Kurze Zusammenfassung

Moderne Alternativen zu Omegle eröffnen uns enorme Möglichkeiten, uns im Web zu treffen und zu

kommunizieren. Falls du dieses Format aus irgendeinem Grund lange Zeit ignoriert hast, empfehlen wir

dir dringend, das zu ändern.

Ein kostenloser Videochat ist eine großartige Gelegenheit, sich zu amüsieren, neue Bekanntschaften zu machen, Freunde oder sogar einen Seelenverwandten zu finden. Kostenlos, bequem und funktional! Wir empfehlen dir, zumindest ein paar der oben aufgeführten Zufalls-Videochats auszuprobieren und den

besten für dich zu wählen. Und vergiss nicht die Regeln für eine sichere Kommunikation im Internet. Sie

gelten nicht nur in Videochats!