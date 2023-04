Kanada: Indisch-stämmiger Moschee-Angreifer verhaftet

Toronto – Wie die kanadische Polizei am Sonntag mitteilte, wurde ein Mann festgenommen, der Muslime in einer Moschee in der Stadt Markham angegriffen haben soll.

„Ermittler der York Regional Police 5 District Criminal Investigations Bureau haben einen Verdächtigen wegen mehrerer Straftaten nach einem mutmaßlich durch Hass motivierten Vorfall angeklagt“, teilte die Polizei mit und identifizierte ihn als den 28-jährigen Sharan Karunakaran.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge am Morgen des 6. April. Nach Angaben der Polizei war das Zentrum in der Denison Street wegen des Ramadan viel stärker frequentiert als sonst. Karunakaran habe zuerst versucht auf dem Parkplatz der islamischen Gesellschaft von Markham die Moscheebesucher zu überfahren, dies sei ihm jedoch glücklicherweise nicht gelungen. Daraufhin habe er die Moschee betreten und einen Koran zerrissen, während er rassistische und islamfeindliche Bemerkungen in Richtung der Gläubigen gemacht haben soll.

„Am besorgniserregendsten war, dass er versuchte, unsere Gemeindemitglieder mit seinem Fahrzeug zu überfahren“, so der Vorstand der Gemeinde, Qasir Nasir Khan, gegenüber Toronto City News. „Das war schockierend. Es hätte zu schweren Verletzungen oder sogar zu Todesfällen führen können“, so Khan weiter.

Khan erklärte, dass das freiwillige Sicherheitsteam der Moschee sofort zur Stelle gewesen sei und „unglaubliche Arbeit“ geleistet habe, „um die Sicherheit aller zu gewährleisten“, fügte aber hinzu: „Wir sollten so etwas (ein freiwilliges Sicherheitsteam) nicht haben müssen.

„Wir werden uns nicht einschüchtern lassen“, so Khan weiter.

Nadia Hasan vom Nationalen Rat der kanadischen Muslime sagte, dies sei nur der jüngste in einer Reihe von Vorfällen, die die Muslime verunsichern.

„Was hier letzte Woche geschah, war äußerst beunruhigend, insbesondere während des heiligen Monats Ramadan, in dem viele Muslime, Familien und Ältere zu gemeinsamen Gottesdiensten zusammenkommen. Die Realität ist, dass dieser Fall Teil eines umfassenderen Problems ist, nämlich der Zunahme von Hassverbrechen in Kanada und der Verschärfung islamfeindlicher Rhetorik. So kann es nicht weitergehen.“

Die Polizei hat keine weiteren Einzelheiten über Sharan Karunakaran bekannt gegeben, aber mehrere Beiträge in den sozialen Medien brachten den Angreifer mit dem „Hindutva-Terrorismus“ (Hindu-Terrorismus) in Verbindung, der auf dem Vormarsch ist.

CJ Werleman, der umfassend über antimuslimische Straftaten aus der ganzen Welt berichtet, schrieb auf Twitter: „Der Hindutva-Terrorismus kommt nach Kanada“.

Mehrere andere prominente Persönlichkeiten haben den Vorfall ebenfalls mit radikalen Hindu-Gruppierungen im Land in Verbindung gebracht.

