Frühjahrsputz – Tipps fürs Großreinemachen

Ostern ist vorbei und der Frühling ist bereits in vollem Gange. Höchste Zeit für den Frühjahrsputz! Der Frühling steht schließlich für den Neuanfang und jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um die Wohnung auf Vordermann zu bringen, damit man sich über die wärmeren Monate wieder richtig wohl im eigenen Zuhause fühlt. Mit unseren Tipps fürs Großreinemachen erledigen Sie diese Angelegenheit ohne großen Stress.

1. Erstmal ausmisten

Zunächst sollten Sie in allen Räumen gründlich ausmisten. Das hilft auch, seelischen Ballast loszuwerden und schafft Platz für Neues. Am besten verwenden Sie dabei die 3-Kisten-Methode: In die erste Kiste kommen alle Sachen, die Sie behalten wollen, in die zweite packen Sie Dinge, die sich zum Verkaufen oder Verschenken eignen und in der letzten landet das, was in den Müll soll.

Nehmen Sie sich im Anschluss die zweite Kiste nochmal genauer vor und sortieren Sie die Sachen aus, die verkauft werden können. Mithilfe von Kleinanzeigen können Sie so noch mit dem Frühjahrsputz die Finanzen aufbessern. Und wenn Sie keine Lust auf die Arbeit haben, finden Sie über Kleinanzeigen übrigens auch problemlos eine Reinigungskraft, die diese Arbeit für Sie erledigt.

2. Saugen, Putzen, Staubwischen: Der eigentliche Frühjahrsputz beginnt

Nach dem Ausmisten geht der eigentliche Frühjahrsputz los. Beginnen Sie mit dem Fensterputzen und nehmen Sie alle Gardinen ab, um diese in der Waschmaschine zu reinigen. Als Nächstes geht es ans gründliche Staubwischen – drehen Sie dabei ruhig Ihre Lieblingsmusik laut auf, dann macht diese monotone Tätigkeit gleich viel mehr Spaß. Vergessen Sie auch schwer erreichbare Ecken nicht.

3. Wohn- und Schlafzimmer saubermachen

Im Wohn- bzw. Schlafzimmer müssen Sie zusätzlich noch Polstermöbel bzw. das Bett frühjahrsfit machen. Sofas und Sessel bekommen Sie mit speziellen Polsterreinigern gründlich sauber. Alternativ saugen Sie diese mit der Polsterdüse des Staubsaugers ab. Wechseln Sie im Schlafzimmer die Bettwäsche und reinigen Sie die Matratze. Vergessen Sie auch nicht, unter den Möbeln bzw. dahinter sauberzumachen.

4. Das Bad reinigen

Neben der Reinigung der Toilette und der Armaturen, die natürlich sowieso regelmäßig erfolgen sollte, stehen im Bad noch ein paar Extraaufgaben an. Putzen Sie die Spiegel mit einem Glasreiniger und machen Sie die Fliesen mit einem milden Allzweckreiniger sauber. Da die Fugen säureempfindlich sind, ist hier etwas Vorsicht geboten.

Schließlich sollten Sie auch die Schränke säubern, indem Sie diese feucht auswischen. Sofern noch nicht geschehen, ist nun die Gelegenheit da, verschiedene Badezimmerutensilien und Kosmetika auszumisten. Zum Abschluss schauen Sie auch noch nach den Abflüssen und reinigen diese gegebenenfalls.

5. Die Küche fit für den Frühling machen

Beginnen Sie mit dem Reinigen verschiedener Küchengeräte wie zum Beispiel dem Backofen, dem Herd und der Mikrowelle. Verwenden Sie hierfür einen Allzweckreiniger oder Hausmittel wie Backpulver oder Natron. Letztere sind schonender und umweltfreundlicher. Vergessen Sie auch nicht den Kühlschrank auszuwischen, nachdem Sie alle Lebensmittel, die länger abgelaufen sind, entsorgt haben.

Gegebenenfalls sollten Sie auch das Eisfach abtauen lassen. Anschließend können Sie die Gelegenheit nutzen und die Kaffeemaschine und den Wasserkocher entkalken – in der Hektik des Alltags vergisst man dies meist, für eine lange Lebensdauer der Geräte ist es aber wichtig. Schließlich sollten Sie auch in der Küche die Schränke, Gewürz- und Teeregale feucht auswischen, nachdem Sie diese ausgemistet haben. Erst zu guter Letzt steht die Bodenreinigung an, das heißt Staubsaugen und Wischen. Ihre harte Arbeit wird mit einer strahlend sauberen Wohnung belohnt.