Finnland soll am Dienstag Vollmitglied der NATO werden

Brüssel – Für seinen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine nannte Putin als Grund Kiews Beitrittsbestrebungen in die NATO. Dieser Angriff bewegte jedoch zwei bisher neutrale Länder einen Beitritt in das Militärbündnis zu beantragen: Finnland und Schweden.

Wie der NATO-Chef am Montag bekannt gab, wird nun Finnland am Dienstag ein vollwertiges Mitglied des Bündnisses.

Im Vorfeld des zweitägigen Treffens der NATO-Außenminister sagte Jebs Stoltenberg vor Reportern, der Block freue sich auf eine „historische Woche“ und erklärte, Finnland werde „ab morgen ein vollwertiges Mitglied der Allianz sein“.

„Ich freue mich darauf, in den kommenden Tagen die finnische Flagge im Nato-Hauptquartier zu hissen. Gemeinsam sind wir stärker und sicherer“, so Stoltenberg auf Twitter.

Der türkische Präsident Recep Erdoğan hatte Ende März die Entscheidung des türkischen Parlaments über die Ratifizierung des Antrags Finnlands auf Mitgliedschaft in der NATO gebilligt.

I welcome the vote of the Grand National Assembly of #Türkiye to complete the ratification of #Finland’s accession. This will make the whole #NATO family stronger & safer.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 30, 2023