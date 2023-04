Der erste in der Türkei entwickelte und hergestellte Erdbeobachtungssatellit IMECE wurde heute vom amerikanischen Raumfahrtkonzern SpaceX des Unternehmers Elon Musk in Kalifornien mit einer Falcon-9-Rakete ins All geschossen.

Raumfahrt Elon Musks SpaceX-Rakete bringt weiteren türkischen Satelliten ins All

Der Start sollte bereits am Freitag erfolgen, wurde aber wegen schlechten Wetters verschoben und fand am frühen Samstag auf der Vandenberg Space Force Base im US-Bundesstaat Kalifornien statt.

Der IMECE-Satellit wird während seines Aufenthalts in der Umlaufbahn in den Bereichen Verteidigung, Katastrophenmanagement, Umwelt und Urbanisierung sowie Land- und Forstwirtschaft eingesetzt.

IMECE ist ein Fernerkundungssatellit, der vom Forschungsinstitut für Raumfahrttechnologien des türkischen Rates für wissenschaftliche und technologische Forschung (TUBITAK) entwickelt wurde und im Werk der Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) in Kahramankazan, Ankara, hergestellt wird. Er ist in der Lage, mit einer hochauflösenden elektro-optischen Kamera Bilder aus der ganzen Welt aufzunehmen.

In seiner Rede nach dem Start des Satelliten erinnerte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan daran, dass der Entwurf, die Produktion, die Montage, die Integration und die Tests des Satelliten in der Türkei durchgeführt wurden. „IMECE wird der fortschrittlichste Beobachtungssatellit der Türkei in Bezug auf Bildauflösung, Kommunikationsgeschwindigkeit und Manövrierfähigkeit sein“, fügte er hinzu.

Mit dem Start von IMECE und dem geplanten Start von Türksat 6A werde die Zahl der türkischen Satelliten im All auf 10 steigen, so Erdogan weiter..

Multimilliardär Musk und Erdogan haben bereits vor Jahren die Stärkung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch die Raumfahrttechnologie, angekündigt. Musk besuchte Erdogan bereits im November 2018, nachdem der türkische Staatschef damals das erste türkische E-Auto TOGG angekündigt hatte.

Nachdem im Januar 2021 die SpaceX-Trägerrakete den türkischen Satelliten TÜRKSAT 5-A ins All brachte, hat der US-Raumfahrtkonzern im Dezember 2021 auch den Satellit TÜRKSAT 5-B in die Erdumlaufbahn transportiert.

Die Falcon-9-Raketen von SpaceX befördern regelmäßig türkische Satelliten sowohl für die militärische als auch für die zivile Nutzung in die Umlaufbahn. Armenische Lobbyorganisationen in Nordamerika hatten im im Januar Druck auf SpaceX ausgeübt, damit das Unternehmen aus dem Projekt mit dem türkischen Verteidigungsministerium aussteigt.