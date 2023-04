Zivilcourage Eisenbahner mit Herz: Courage-Preis geht an Tolga Özgül

Teilen

Köln – Bei dem diesjährigen Wettbewerb „Eisenbahner/in mit Herz“ der Allianz pro Schiene ist der gebürtige Kölner Tolga Özgül zum Publikumsliebling gewählt worden.

Der türkischstämmige Servicemitarbeiter der DB Station&Service setzte sich mit großem Abstand gegen die übrigen Nominierten durch. Er ist Servicemitarbeiter der DB Station&Service AG und ist am Bahnhof Ansprechpartner für die Fahrgäste.

Özgül hatte am Düsseldorfer Flughafenbahnhof durch sein Einschreiten eine junge Frau vor einem sexuellen Übergriff geschützt.

Während einer Schicht bekommt er mit, wie eine junge Touristin aus Taiwan von zwei Männern am Bahnsteig bedrängt und belästigt wird. Sofort geht er dazwischen und spricht die Frau an, ob sie Hilfe braucht. Sie ist starr vor Schreck und unfähig zu sprechen. Tolga Özgül konfrontiert die beiden Männer mit ihrer Tat und ruft die Polizei. Im Anschluss kümmert er sich um die junge Frau und sorgt dafür, dass sie sicher in ihren Zug steigt, berichtet Allianz pro Schiene.

„Ich musste da nicht lange überlegen. Als ich die Angst und Verzweiflung in den Augen der jungen Dame sah, musste ich einschreiten. Sie hätte auch meine Schwester oder Nichte sein können“, so Özgül gegenüber NEX24.

„Was Tolga Özgül da geleistet hat, verdient großen Respekt. Er hat mit seinem mutigen Verhalten und direkten Einschreiten Schlimmeres verhindert. Wir freuen uns, dass er mit der Auszeichnung zum Publikumsliebling für dieses Engagement nun auch gewürdigt wird“, so der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege.

Auf der Webseite der Allianz pro Schiene konnten bis Ende März Reisende aus über 30 Geschichten ihren Eisenbahner/in mit Herz-Publikumsliebling wählen. Mehr als 3.200 Menschen stimmten bei der Online-Wahl auf der Website der Allianz pro Schiene ab.

Allianz pro Schiene:

Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer können das ganze Jahr über ihre Reisegeschichten bei der Allianz pro Schiene einreichen. Ob sprintende Zugbegleiter, die Anschlusszüge zum Stehen bringen; eine Schaffnerin, die in einer stürmischen Nacht den Fahrgästen Essen von der Tankstelle besorgt oder ein Mitarbeiter, der plötzlich zum Geburtshelfer wird – auch in diesem Jahr haben die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter die Fahrgäste mit ihrem Engagement beeindruckt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 4. Mai bekanntgegeben. Dann findet auch die feierliche Auszeichnung aller Preisträgerinnen und Preisträger in Berlin statt.