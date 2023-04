ChatGPT könnte in Deutschland gesperrt werden

Berlin – Nach der Sperrung von ChatGPT in Italien, hält der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, auch eine Sperrung für Deutschland möglich.

Deutschland habe Italien um nähere Angaben zu seinem vorübergehenden Verbot gebeten, das OpenAI, unterstützt von Microsoft (MSFT.O), dazu veranlasste, ChatGPT in dem Land offline zu nehmen. so Kelber gegenüber Handelsblatt. Laut der italienischen Datenschutzbehörde halte sich OpenAI nicht an Daten- und Jugendschutzregeln. So habe das US-Unternehmen keine Rechtsgrundlage für das massenhafte Sammeln und Speichern personenbezogener Daten und hole auch keine Einwilligung der betroffenen Menschen ein.

Unterdessen warnte das deutsche Bundesministerium für Digitales und Verkehr vor einem generellen Verbot des Chatbots ChatGPT.

„Wir brauchen kein Verbot von KI-Anwendungen. Vielmehr müssen wir Wege finden, um Werte wie Demokratie und Transparenz zu gewährleisten“, sagte ein Ministeriumssprecher.

Nach dem Verbot sagte ChatGPT-Gründer Sam Altman, dass Italien eines seiner Lieblingsländer sei und fügte hinzu: „Wir respektieren natürlich die italienische Regierung und haben ChatGPT in Italien eingestellt (obwohl wir denken, dass wir alle Datenschutzgesetze einhalten). Italien ist eines meiner Lieblingsländer und ich freue mich darauf, es bald wieder zu besuchen!“

We of course defer to the Italian government and have ceased offering ChatGPT in Italy (though we think we are following all privacy laws).

Italy is one of my favorite countries and I look forward to visiting again soon!

