Annalena Baerbock rügt China wegen muslimischer Uiguren

Peking – Während sich die gesamte muslimische Welt und deren Führer zu den Menschenrechtsverletzungen Chinas gegen muslimische Minderheiten weitestgehend in Schweigen hüllen, hat die deutsche Außenministerin bei ihrem Besuch in China Mut bewiesen und Peking in deutlicher Form kritisiert.

Der Weltkongress der Uiguren begrüßte die Äußerungen Baerbocks.

„Wir begrüßen die klaren Worte der deutschen Außenministerin zum Leid von Millionen von Uiguren. Die Europäische Union muss nun ernsthafte gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um den Schrecken des chinesischen Völkermords an den Uiguren und anderen Turkvölkern ein Ende zu setzen“, sagte Dolkun Isa, Präsident des Uigurischen Weltkongresses, in einer Mitteilung.

„Täter, die schwerste Menschenrechtsverbrechen begehen, dürfen nicht ungestraft bleiben, und dies muss sich in der China-Strategie der Bundesregierung widerspiegeln“, so Isa weiter.

Während ihrer zweitägigen Reise nach China forderte die Bundesaußenministerin die chinesische Regierung auch auf, die Empfehlungen des Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) zur Lage in Xinjiang (Ostturkestan) umzusetzen.

Baerbock riet zudem Unternehmen dazu auf internationale Menschenrechtsstandards einzuhalten. Die Lieferketten deutscher Unternehmen wie BASF, Volkswagen und BMW stehen im Verdacht, mit uigurischer Zwangsarbeit belastet zu sein. Die deutsche Außenministerin betonte, dass das in diesem Jahr in Kraft getretene deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz überall gilt.

Sie mahnte, die internationalen Standards müssten in der Wirtschaft und in Unternehmen eingehalten werden. „Wo Firmen sich Vorteile auf Kosten der Menschenrechte verschaffen, gibt es keinen fairen Wettbewerb“, betonte sie. Da die Einhaltung der Menschenrechte auch „in unserem ökonomischem Interesse“ liege, sehe es die Bundesregierung mit Sorge, dass in China „Freiräume für zivilrechtliches Engagement immer mehr schrumpfen“ und „Menschenrechte immer mehr beschnitten“ würden, berichtet die tagesschau.

