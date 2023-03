Wütende Proteste nach Eisenbahnunglück in Griechenland

Athen – Nach dem Bahnunglück in Griechenland machten wütende Bürger ihren Unmut über den Zustand des griechischen Eisenbahnnetzes kund.

Bei einer Protestkundgebung vor der Zentrale der griechischen Eisenbahn (Hellenic Train) in der Hauptstadt Athen, bei dem sich etwa 1.000 Teilnehmer versammelten, kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Einige der Demonstranten bewarfen Geschäfte mit Steinen und setzten Müllcontainer in Brand.

More than 5,000 university and school students protested in Athens amid anger over a devastating train crash that killed at least 57 in northern Greece. More than 350 people, including many university students, were aboard the train when it derailed https://t.co/ejZLiyy95G pic.twitter.com/DxWe6SwnQu

