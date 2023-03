Warum mit Optionen handeln?

Teilen

Eine Option ist ein Vertrag, der das Recht einräumt, Vermögenswerte zu kaufen oder zu verkaufen. Der Käufer einer Option hat die Möglichkeit, aber nicht die Verpflichtung, das Geschäft zu einem vorher festgelegten Preis bis zu einem bestimmten Datum auszuführen.

Wenn Sie mit Strategien von Optionshandel vertraut sind, können Sie bei begrenztem Risiko beträchtliche Gewinne erzielen, wenn Sie wissen, wie Optionshandel funktioniert, und sie auf eine gut durchdachte Weise handeln. Es ist eine kostengünstige Möglichkeit, auf Märkten mit begrenztem Abwärtsrisiko zu kaufen und zu verkaufen. Werfen wir einen Blick darauf, was sie sonst noch bieten.

Vorteile des Optionshandels

Optionen bieten Händlern und Anlegern auch flexiblere und komplexere Strategien, wie z. B. Spreads und Kombinationen, die in jedem Marktszenario rentabel sein können. Einige der wichtigsten Vorteile von Optionshandel sind die folgenden.

Kosteneffizienz

Ein Anleger kann eine Optionsposition ähnlich wie eine Aktienposition halten, mit dem Vorteil enormer Kosteneinsparungen. Um beispielsweise 100 Aktien zu einem Preis von 80 € zu kaufen, muss ein Anleger 8.000 € bezahlen.

Kauft der Anleger jedoch eine Call-Option für 20 €, betragen die Gesamtkosten nur 2.000 €: 1 Kontrakt x 100 Aktien/Call x Marktpreis von 20 €. Danach stehen dem Anleger weitere 6.000 € zur Verfügung, die er nach eigenem Ermessen einsetzen kann.

Geringes Risiko

Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, und es gibt Situationen, in denen der Kauf von Optionen risikoreicher ist als der Besitz von Aktienoptionen, aber manchmal kann er helfen, das Risiko zu verringern. Es kommt ganz darauf an, wie Sie mit Optionen handeln.

Potenziell hohe Renditen

Wenn Sie mit einem geringeren Betrag fast den gleichen Gewinn erzielen können, erhalten Sie einen höheren Gewinnanteil. Nachdem sie sich ausgezahlt haben, werden die Optionen in der Regel dem Anleger vorgelegt. Dabei muss das Risiko-Ertrags-Verhältnis unter Kontrolle gehalten werden.

Mehr strategische Alternativen

Schließlich bieten sie mehr Investitionsmöglichkeiten. Die Optionen sind ein sehr flexibles Instrument. Es gibt viele Möglichkeiten, andere Positionen mit Optionen zu replizieren, sogenannte synthetische Optionen.

Mit einem Covered-Call, d. h. dem Verkauf von Call-Optionen, während Sie die zugrunde liegende Aktie halten, können Sie beispielsweise von einer Seitwärtsbewegung des Marktes profitieren.

Die meisten Covered-Calls werden aus dem Geld (OTM) verkauft, was zu sofortigen Erträgen führt. Die Optionen verlieren ihren Wert, ohne dass eine weitere Verpflichtung besteht, wenn die Aktie

leicht fällt;

seitwärts geht;

leicht steigt.

Wenn der Aktienkurs steigt und am Verfallstag über dem Ausübungspreis liegt, werden die Aktien mit einem Gewinn zusätzlich zu den Einnahmen aus der Optionsprämie zurückgekauft. Das Wichtigste, was Sie beachten müssen, ist die Art und Weise, wie Sie mit Optionen handeln.

Was ist Optionsprämie

Die Prämie ist der Preis, den Sie an den Optionsverkäufer oder Autor bezahlen, um den Optionsvertrag abzuschließen. Die Prämie wird an den Makler bezahlt, der an die Börse und von dort an den Verkäufer weitergeleitet wird.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Anlage- oder Finanzberatung. NEX24 gibt keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte betreiben Sie eigene Nachforschungen und suche professionellen finanziellen Rat bevor Sie eine Investmententscheidung treffen.