Türkei: Ekşi Sözlük beantragt Aufhebung des Verbots

Ankara – Ekşi Sözlük, ein beliebtes soziales Netzwerk in der Türkei, hat beim Verfassungsgericht die Aufhebung eines Verbots der Seite beantragt, teilte die Plattform am Samstag in einer Twitter-Erklärung mit.

Da das Verbot der Seite fortbesteht, werden die verfassungsmäßigen Rechte von Millionen von Menschen verletzt, argumentierte Ekşi Sözlük. Das Portal fordert das Oberste Gericht auf, ein neues Verfahren anzuordnen.

Der Zugang zu Ekşi Sözlük wurde am 21. Februar möglicherweise als Reaktion auf Kritik am Krisenmanagement nach der Erdbeben-Katastrophe gesperrt. Es wurde nicht bekannt gegeben, auf welche Beiträge sich das Verbot stützt. Zu dem Zeitpunkt, als das Verbot verhängt wurde, wurde auf der Plattform ausführlich über die schweren Erdbeben vom 6. Februar diskutiert.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte wiederholt „Desinformationen“ über die staatliche Reaktion auf die Erdbeben kritisiert, bei denen über 50.000 Menschen in der Türkei und Tausende weitere im benachbarten Syrien starben.

Nach einem Einspruch von Ekşi Sözlük hob das 4. Friedensrichteramt in Ankara das Verbot am 2. März auf. Nach einem Einspruch gegen diese Entscheidung verbot der 5. Strafgerichtshof für Frieden in Ankara die Seite jedoch einen Tag später erneut.

Ekşi Sözlük, das „saure Lexikon“ auf Türkisch, wurde 1999 gegründet und ist eine der beliebtesten Websites in der Türkei. Ekşi Sözlük ist eine wichtige Online-Community und eine Art türkisches Äquivalent zu Reddit, in dem registrierte Nutzer zu allen denkbaren Begriffen, Themen und Sachverhalten – ob real oder hypothetisch – Einträge verfassen können. Die Einträge müssen weder wahr noch belegt sein. Ekşi Sözlük wurde noch vor Wikipedia (2001), Myspace (2003), Facebook (2004) und Twitter (2006) gegründet, und gilt somit als eines der ältesten sozialen Netzwerke der Welt.