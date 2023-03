Salih Özcan sieht Wechsel zum BVB als richtigen Schritt

Teilen

Dortmund – Mittelfeldspieler Salih Özcan von Borussia Dortmund bezeichnet seinen Wechsel von Köln nach Dortmund als „absolut richtigen Schritt. „Köln und der FC bleiben auch meine Heimat, aber ich denke und hoffe, dass die Kölner Fans meine Entscheidung nachvollziehen können. Ich bin 25 Jahre alt und will in meiner Karriere vorankommen“, sagte der türkische Nationalspieler im Interview mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger„.

Der BVB spiele um die Meisterschaft und regelmäßig in der Champions League. Die Königsklasse habe er vorher nur aus dem TV oder vom Stadionbesuch gekannt. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, selbst dort aufzulaufen. Als ich auf dem Rasen die Hymne gehört hatte, bekam ich Gänsehaut. Da hat sich ein Traum erfüllt. Ich bin glücklich beim BVB und überzeugt, dass der Schritt der richtige war – auch wenn mir der Wechsel nach so vielen Jahren beim FC wahrlich nicht leicht gefallen war. Doch die Chance, zu solch einem Verein zu wechseln, ergibt sich vielleicht nur einmal. Ich musste sie nutzen. Ich habe einen Vertrag bis 2026. Der BVB hat mit dieser Mannschaft eine tolle Perspektive und viel vor, und das habe ich auch.“

Auch mit seinen bisherigen Einsatzzeiten zeigte er sich „auf jeden Fall zufrieden. Ich habe mich weiterentwickelt. Nach meinen Verletzungsproblemen zu Saisonbeginn habe ich relativ schnell meine Rolle im Team gefunden und mir einen Stammplatz erkämpft. Ich weiß aber auch, dass ich diesen auch schnell wieder los sein kann. Du musst hier permanent abliefern, die Konkurrenz im Kader ist riesig. Das war beim FC in diesem Ausmaß natürlich nicht der Fall.“ Überhaupt sei beim BVB alles noch einmal eine Nummer größer als beim 1. FC Köln. Für seinen neuen Klub wartet Özcan allerdings noch auf seinen ersten eigenen Treffer. Im Offensivspiel müsse er sich noch verbessern, befand der Dortmunder: „Ich bin selbstkritisch genug, um zu wissen, dass ich torgefährlicher werden und auch mehr Aktionen nach vorne haben muss. Ich will, dass der Knoten platzt. Daran arbeite ich.“

Salih Özcan: Schwierige Situation beim BVB nagt an Modeste

Die schwierige Situation bei Borussia Dortmund nagt laut BVB-Profi Salih Özcan an Stürmer Anthony Modeste. „Dass ein Stürmer nicht glücklich ist, wenn er wenig spielt und nicht trifft, das ist doch klar“, sagte der türkische Nationalspieler. „In Köln hat sich vieles um Tony gedreht. Natürlich auch das Spiel, das mit den vielen Flanken in den Strafraum ganz wesentlich auch auf ihn ausgerichtet war. Hier ist der Spielstil ein anderer und die Konkurrenz größer. Ich denke nicht, dass Tony grundsätzlich mit dem Wechsel hadert, der BVB hat ihm mit 34 Jahren die Chance gegeben, zum ersten Mal in seiner Laufbahn in der Champions League zu spielen“, so Özcan weiter.