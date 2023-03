Russland: Ex-Parlamentarier möchte Istanbul erobern

Moskau – Der ehemalige russische Abgeordnete und Historiker Semen Bagdasarow hat in einem TV-Interview die Eroberung der türkischen Millionenmetropole Istanbul gefordert.

Die Türkei sei durch die verheerenden Erdbeben geschwächt und Bagdasarow schlug in dem Interview eine Einnahme und Angliederung der Stadt an Russland vor. Über der Haghia Sophia solle ein Kreuz errichtet werden und die russische Fahne wehen. In dem Video nannte der pensionierte russische Oberst die kulturelle Hauptstadt bei ihrem byzantinischen Namen: Konstantinopel.

Die Türkei befindet sich derzeit in einer schwierigen Situation, die wir ausnutzen sollten. Schmeißen wir sie aus Zentralasien raus, beenden wir ihren Einfluss in der Ukraine, schmeißen wir sie aus dem Südkaukasus raus und ziehen wir bestimmte Kräfte in der Türkei auf und holen wir unsere Stadt zurück, die historisch zu uns gehört – die Stadt Konstantinopel. Und lasst uns ein Kreuz über dem Tempel der heiligen Sophia errichten. Lasst uns das alles zurückholen. Diese Krise sollte mit dem Zusammenbruch der Türkei und der Angliederung dieser Gebiete an uns enden.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Russland sind von Nordafrika über den Nahen Osten bis hin zum Kaukasus in einer Mischung aus Rivalität und Zusammenarbeit miteinander verflochten. Die beiden Länder haben auch eine sich vertiefende Partnerschaft im Energiebereich.

Moskau – das Dritte Rom

In Putins Russland stehen Kreml und Kirche Seite an Seite gegen „Feinde“. Nie zuvor hat es in der mehr als tausendjährigen Geschichte der russischen Orthodoxie solch eine Allianz gegeben. Unter zahlreichen Politikern der Putin-Regierung gilt Moskau als der Nachfolger Konstantinopels und somit Russland als das „Dritte Rom“. Istanbul, das ehemalige Konstantinopel, soll für diese Politiker und Geistlichen Teil eines neuen russischen Reiches werden. Auch der Angriff auf die Ukraine wird mit diesem narrativ zu legitimieren versucht.

Dieses Narrativ ist das Ergebnis einer Reihe von ideologisch, religiös und historisch begründeten Rahmen, die Putin und seine Berater in den letzten 22 Jahren entwickelt haben. Putin nutzte die christlich-imperiale Geschichte als „brauchbare Vergangenheit“ um eine neue Staatsideologie zu formulieren, die Gesellschaft für die Mission des Heiligen Russischen Reiches zu mobilisieren, Feinde zu dämonisieren und ihre geplante Zerstörung zu legitimieren. Diese Mission und Ideologie wurde in ein übergreifendes apokalyptisches, metaphysisches Schema eingebettet, in dem Tod und Krieg edle Ziele sind, die die Russen annehmen müssen, um ihren Platz im Himmel zu erhalten.

