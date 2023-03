Protest gegen Netanjahu: Israelischer Konsul legt Amt nieder

Der israelische Generalkonsul in New York, Asaf Zamir, legte aus Protest gegen die Entlassung von Verteidigungsminister Joaw Galant sein Amt nieder.

New York – Der israelische Generalkonsul in New York, Asaf Zamir, legte aus Protest gegen die Entlassung von Verteidigungsminister Joaw Galant sein Amt nieder und teilte am Sonntag mit, dass er nach Israel zurückkehren werde, um sich den Protesten gegen eine umstrittene Justizreform der Netanjahu-Regierung anzuschließen.

Samir wurde bereits letzte Woche nach Jerusalem zurückbeordert, nachdem er bei einem Fundraising-Dinner in New York etwas vage Kritik an dem Gesetzespaket geäußert hatte, mit dem die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs radikal beschnitten werden sollen.

„Ich bin zutiefst besorgt über die Richtung, in die sich das Land derzeit bewegt“, sagte Samir in New York.

„Die vergangenen 18 Monate als israelischer Generalkonsul in New York waren erfüllend und lohnend, aber nach den heutigen Entwicklungen ist es nun an der Zeit für mich, mich dem Kampf für Israels Zukunft anzuschließen, um sicherzustellen, dass es ein Leuchtturm der Demokratie und Freiheit in der Welt bleibt“, schrieb Samir auf Twitter, Stunden nachdem Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Verteidigungsminister Galant wegen seiner ähnlichen Kritik entlassen hatte.

Nach der Ankündigung seines Rücktritts wurde Samir von Dutzenden von Demonstranten vor dem Büro des Konsulats in Manhattan begrüßt. Israelische Gruppen in New York riefen zu der improvisierten Kundgebung auf und feierten Samir für seine Entscheidung, berichtet die israelische Tageszeitung Times of Israel.

Protesters greet Asaf Zamir after he quits his position as Israeli consul in New York at a rally outside the consulate pic.twitter.com/YgKiVDkm9n — Luke Tress (@luketress) March 26, 2023

Nach der Entlassung von Galant in Israel waren in der Nacht zum Montag zudem wieder Tausende Demonstranten und Demonstrantinnen in Tel Aviv und anderen Städten des Landes auf die Straße gegangen.