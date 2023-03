PKK: NATO-Chef begrüßt Schwedens neue Terrorismusgesetze

Stockholm – NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte am Dienstag die neue schwedische Anti-Terror-Gesetzgebung, die auch die PKK einbezieht, und bezeichnete sie als einen Fortschritt im Kampf des Landes gegen den Terrorismus.

„Die Türkei hat berechtigte Sicherheitsbedenken, und ich begrüße es, dass Schweden den Kampf gegen den Terrorismus, einschließlich der PKK, durch die Einführung neuer Terrorismusgesetze und die Verstärkung der Zusammenarbeit mit Ankara bei der Terrorismusbekämpfung intensiviert hat“, sagte Stoltenberg auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson. Kein NATO-Mitglied hat so viele Terroranschläge erlitten wie die Türkei, sagte Stoltenberg.

Der NATO-Chef begrüßte auch die Aufhebung der Sanktionen der Waffenexporte in die Türkei:

Der NATO-Chef äußerte sich auch erfreut darüber, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der Wiederaufnahme der Verhandlungen zugestimmt hat, und verwies auf ein trilaterales Treffen, das am Donnerstag in Brüssel stattfinden wird und bei dem die Parteien erörtern werden, ob die Anforderungen des trilateralen Memorandums erfüllt sind oder nicht.

🆕📹Finalising #Sweden 🇸🇪 and #Finland’s 🇫🇮 accession to #NATO is „a top priority, and we are making progress“, says Secretary General @jensstoltenberg in Stockholm. „The time has come“, and this will make our Alliance stronger. pic.twitter.com/o02EVLFq2j

