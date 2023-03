Moskau: Medwedew droht mit Raketenangriff auf Holland

Teilen

Moskau – Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates und Ex-Präsident Russlands, hat mit einem Raketenangriff auf den Internationalen Strafgerichtshof in den Niederlanden gedroht, nachdem dieser einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlässt.

Versuche, Putin anzuklagen, hätten „ungeheuerliche“ Konsequenzen für das Völkerrecht, sagte Medwedew.

„Ach, meine Herren, alle leben unter Gott und Raketen. Es ist durchaus möglich, sich ein Szenario vorzustellen, in dem ein in der Nordsee stationiertes russisches Schiff das Gerichtsgebäude in Den Haag strategisch mit einer Hyperschallrakete vom Typ Onyx (Marschflugkörper) treffen könnte“, schreibt Medwedew auf Telegram. „Schauen Sie sorgfältig in den Himmel“, fügte Medwedew hinzu

Bereits am Freitag äußerte er über den Haftbefehl.

„Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen. Es muss nicht erklärt werden, wo dieses Papier verwendet werden soll“, schrieb er auf Englisch neben einem Toilettenpapier-Emoticon.

Der Internationale Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag hatte am Freitag wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen in der Ukraine einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Putin sei mutmaßlich für die rechtswidrige Deportation von Kindern und Umsiedlungen aus besetzen Gebieten der Ukraine in die Russische Föderation verantwortlich, teilte der ICC mit.

Moskau hat den Haftbefehl als „bedeutungslos“ bezeichnet. „Die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs sind für unser Land bedeutungslos, auch aus rechtlicher Sicht“, teilte die russische Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa am Freitag im Online-Dienst Telegram mit.

