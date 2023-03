Klimaanlage und Klimaautomatik sind zwei Systeme in Fahrzeugen, die von Autofahrern oft verwechselt werden, da die beiden Begriffe synonym verwendet werden.

Auto Klimaautomatik vs. Klimaanlage – was ist der Unterschied?

Ganz einfach ausgedrückt, ist die Klimaanlage das manuelle System der Einstiegsklasse, während die Klimaautomatik die luxuriösere Variante ist. Früher war die Klimaanlage ein optionales Extra in teuren Automodellen, aber heute gehört sie im Allgemeinen zur Standardausstattung, während die Klimaautomatik eine Option ist, die man entweder in höherwertigen Modellen findet oder für die man extra bezahlen muss. Beide Systeme regeln die Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs, nur auf unterschiedliche Weise.

Die Klimaanlage saugt im Wesentlichen die warme Luft aus dem Fahrzeuginnenraum ab und pumpt anschließend kühle Luft wieder hinein. Bei der Klimaanlage können Sie die gewünschte Temperatur im Innenraum sowie die Gebläsedrehzahl und die Position des Gebläses einstellen, die in der Regel auf die Windschutzscheibe, die Füße oder das Gesicht ausgerichtet ist. Sobald der Innenraum auf die eingestellte Temperatur abgekühlt ist, schaltet sich das System automatisch ab, die Gebläse laufen jedoch weiter, da die Temperatur- und Gebläsesteuerung bei der Klimaanlage getrennt ist.

Die Gebläse können manuell über die Drehregler oder Bedienelemente am Armaturenbrett ausgeschaltet oder reduziert werden. Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit der Klimaanlage beheizen möchten, stellen Sie den Temperaturregler auf „heiß“, wodurch das Kühlsystem automatisch ausgeschaltet wird und heiße Luft in den Innenraum geblasen wird.

Die Wärme wird dem Motor entzogen, weshalb die Temperaturen im Stillstand möglicherweise nicht konstant sind, da der Motor nicht so heiß ist wie während der Fahrt. Wenn Ihr Fahrzeug über eine Klimaanlage und nicht über eine Klimaautomatik verfügt, haben Sie in der Regel nur den Temperaturregler mit den roten und blauen Bereichen oder den Gebläseregler mit den Zahlen für die Gebläsegeschwindigkeit.

Klimaautomatik

Bei der Klimaautomatik handelt es sich um ein System, das die Temperatur im Fahrzeuginnenraum auf eine viel umfassendere Weise regelt als die Klimaanlage.

Dieses System ist eine automatisierte und benutzerfreundliche Art, die Temperatur des Fahrzeugs zu regeln, da Sie nur die gewünschte Temperatur im Innenraum einstellen und die Klimaautomatik den Rest für Sie erledigt. Wenn Sie die gewünschte Temperatur gewählt haben, drücken Sie einfach auf „Auto“, und die Klimaautomatik heizt oder kühlt das Fahrzeug, um die von Ihnen gewählte Temperatur zu erreichen und dann zu halten.

Bei den meisten Fahrzeugen mit Klimaautomatik können Sie diese Funktion manuell übersteuern, indem Sie die Temperatur oder die Gebläsedrehzahl mit den Reglern am Armaturenbrett ändern. Wenn Sie wieder zur Automatik zurückkehren möchten, aktivieren Sie einfach wieder den Automatikmodus.

Bei einigen Modellen kann die Umschaltung zwischen manueller und automatischer Temperaturregelung unterschiedlich sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie dies in der Regel in der Betriebsanleitung oder in den technischen Daten auf der Website des Herstellers nachlesen.

