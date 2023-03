Kryptohandel Investieren in Kryptowährungen: Was sollte man beachten?

Das Vertrauen in staatliche Banken und Währungen kippt bereits seit einigen Jahren. Kryptowährungen spielen für viele Investoren eine wichtige Rolle und werden von einigen Experten sogar als Währung der Zukunft bezeichnet. Dennoch sollte man einige Dinge beachten und nicht ohne Marktkenntnis in Kryptowährungen investieren.

Kryptowährungen als Teil des Investments

Grundsätzlich sollte kein Investor sein Geld auf „ein Pferd“ setzen. Das gilt auch für Investitionen in Kryptowährungen. Wer sein Budget streut und sich für ein breit gefächertes Anlageportfolio entscheidet, muss die digitalen Währungen aber auch nicht ausschließen. Interessant ist zum Beispiel der Kurs von Ethereum , welcher in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Wertzuwachs erlebte. Auch die Kenntnis zum ADA Preis bietet gute Chancen für ein zukunftssicheres Investment. Wenn man sich auf Kryptowährungen konzentriert, muss man sich nicht zwangsläufig an den Bitcoin klammern und die bekannteste, aber auch die wankelmütigste Kryptowährung wählen. Es gibt heute eine ganze Reihe an Möglichkeiten, einen Teil seines Geldes in virtuellen Währungen anzulegen und sich so für unsichere Zeiten abzusichern.

Chancen und Risiken – Marktkenntnis als Basis

Ehe man einen Euro in eine Kryptowährung „umtauscht“, sollte man sich intensiv mit dem Markt beschäftigen. Dieses Investment bietet zwar gute Chancen, birgt aber auch einige Risiken in sich. Grundsätzlich sollte man wissen, dass man die Marktentwicklung nicht vorhersehen kann und dass es möglich ist, dass man sein Investment verliert. Dennoch können sich Kryptowährungen lohnen, da sie zum aktuellen Zeitpunkt deutlich stabiler als der Euro sind. Die besten Investments werden auf lange Zeit getätigt. Wer das schnelle Geld machen und durch den Kauf einer Kryptowährung finanzielle Defizite ausgleichen möchte, wird im Regelfall vor einem noch größeren Problem als vorab stehen.

Daher sollte man diese Entscheidung keinesfalls voreilig treffen und davon ausgehen, dass Kryptowährungen das digitale Allheilmittel sind. Erfahrene und erfolgreiche Investoren beschäftigen sich mit dem Markt und haben daher eine Tendenz, ob sich der Ankauf (oder der Verkauf) lohnt oder ob sie eine Kryptowährung trotz aktuellem Verlust noch eine Weile halten sollten. Wer so denkt, kann mit seinem Investment praktisch keinen Fehler machen und geht perspektivisch mit einem Gewinn aus seiner Anlage heraus.

Investment oder alternatives Zahlungsmittel: Das sind die Fakten

Es ist noch nicht lange her, als man mit Kryptowährungen ausschließlich im Internet bezahlen konnte. Doch die Zeiten haben sich verändert. Immer mehr Gastronomen und andere Branchen akzeptieren die gängigsten Kryptowährungen als Zahlungsmittel. Das wiederum hat für den Investor den Vorteil, dass er seine digitale Währung nicht nur online ausgeben – sondern dass er sie auch im täglichen leben als Zahlungsmittel verwenden kann. Hier wird es zukünftig noch mehr Veränderungen geben, was bereits jetzt ersichtlich ist. Denn die Akzeptanz von Kryptowährungen steigt weiter und es ist kein Ende in Sicht. Ob das digitale Geld staatliche Währungen ablöst, kann hingegen zum aktuellen Zeitpunkt nur vermutet werden.

Fazit: Wer in Kryptowährungen investieren möchte, sollte sich ausführlich mit dem Markt beschäftigen. Dazu gehört der Blick in die Vergangenheit ebenso wie der Blick in die Zukunft. Ein Großteil aller virtuellen Währungen sind verhältnismäßig stabil, wenn man die durchschnittliche Kursentwicklung über einen Zeitraum von mehreren Jahren betrachtet.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Anlage- oder Finanzberatung. NEX24 gibt keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte betreiben Sie eigene Nachforschungen und suche professionellen finanziellen Rat bevor Sie eine Investmententscheidung treffen.