Für Erdbebenopfer: Deutsche läuft 2.400 km

Istanbul – Die deutsche Reise-Vloggerin Franziska Niehus läuft von Wien nach Istanbul, um Geld für Erdbebenopfer in der Türkei zu sammeln.

Niehus ist ein großer Fan der Türkei und bereiste mit ihrem alten gelben Auto bereits 81 Provinzen. In den sozialen Medien ist sie sehr populär geworden und hat auf Instagram bereits über eine halbe Million Follower. Niehus kommt ursprünglich aus Bernau und ist vor etwa fünf Jahren für ein Studium in die Türkei gezogen.

Der 29-jährige Vloggerin befand sich in der zentraltürkischen Stadt Kayseri auf einem Skiausflug, als sich das Erdbeben am 6. Februar ereignete.

„Ich bin um 4:20 Uhr morgens aufgewacht, weil das Gebäude wackelte. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein so starkes Erdbeben erlebte. Ich hatte also Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich rannte ohne Schuhe nach draußen“, sagte sie gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

Nach dem Erdbeben begab sie sich sofort nach Elbistan in Kahramanmaras, dem Epizentrum des zweiten Erdbebens mit einer Stärke von 7,6.

„Wir sahen die verheerenden Folgen des Erdbebens, und mir wurde klar, dass dies eine der größten Katastrophen ist, die die moderne Zeit je gesehen hat, und dass wir etwas dagegen oder dafür tun sollten.“

„Als ich in Elbistan war, war es sehr kalt. Jeder hat seine Familie oder sein Haus verloren. Aber sie kamen trotzdem zu mir und boten mir Tee an, weil es so kalt war. Sie haben vielleicht alles verloren, aber ihre Gastfreundschaft und ihre Hoffnung haben sie nicht verloren. Das ist der Grund, warum mir das so am Herzen liegt“, so Niehus weiter.

Um Geld für die Erdbebenopfer zu sammeln, startete sie am vergangenen Montag eine Reise zu Fuß von Wien nach Istanbul. Sie wird rund 2.400 Kilometer zurücklegen und die Spenden alle 500 Kilometer an eine Hilfsorganisation weitergeben. Auf die Frage nach dem Zweck ihrer Reise sagte Niehus, sie wolle das Bewusstsein schärfen und Spenden für die Erdbebenopfer sammeln.

„Ich habe darüber nachgedacht, was ich persönlich tun kann, um in dieser Situation der Türkei, die ich meine Heimat nenne, zu helfen. Ich habe das Gefühl, dass ich etwas tun kann, um den Menschen zu helfen. Das ist also etwas, was ich tun kann, indem ich über meine Social-Media-Plattformen das Bewusstsein schärfe, indem ich Spenden für die Menschen sammle, die im Moment am meisten Hilfe brauchen.“

Am zweiten Tag ihres Laufs hat sie bereits 3.000 Dollar gesammelt.

„Viele Länder und Organisationen haben nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar 2023 geholfen. Mehr als 100 Länder sind vor Ort, um den vom Erdbeben betroffenen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir alle gemeinsam in dieser Situation sind. Die jüngsten Ereignisse erinnern uns daran, dass wir alle, egal woher wir kommen oder woran wir glauben, eine gemeinsame Menschlichkeit teilen. Lassen Sie uns als Welt zusammenkommen und uns in diesen schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützen. Ob es sich nun um finanzielle Hilfe handelt, um ein freundliches Wort oder einfach darum, für jemanden in Not da zu sein, lasst uns zeigen, dass wir stärker sind, wenn wir zusammenstehen“, schrieb Niehus auf Instagram.