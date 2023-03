Fünf praktische Websites für Gamer

Teilen

Gaming ist nicht nur ein Hobby, es ist ein Lifestyle. Es ist daher ein Irrtum zu glauben, dass Fans von Videospielen ihre ganze Zeit mit dem Zocken verbringen. Sie fachsimpeln auf Foren über technische Details, reisen zu E-Sports-Turnieren oder suchen stundenlang im Internet nach obskuren Spielen, die genau ihren Geschmack treffen. Dementsprechend groß ist die Bandbreite der Websites, die sich an Gamer richten. Die folgenden Portale decken verschiedene Interessenbereiche ab und bieten nützliche Informationen für jeden, vom Gaming-Neuling bis zum Profi.

Spielreviews

Gute und wirklich unabhängige Spielreviews zu finden, ist heutzutage gar nicht so einfach. Viele Gamer haben das Gefühl, dass große Namen wie Gamestar oder PCGames sich zu sehr von ihren Werbekunden beeinflussen lassen. Und auf Portalen wie Amazon finden sich zwischen ehrlichen Nutzerbewertungen auch gekaufte Reviews. Die Suche nach unabhängigen Tests ist aber nicht völlig hoffnungslos. Ein Geheimtipp ist zum Beispiel die Seite Gamersglobal, die sich ehrliche Tests und Meinungsvielfalt auf die Fahne geschrieben haben.

Esports-Nachrichten

Mit Videospielen ist es dasselbe wie beim Fußball: Nur die wenigsten haben das Zeug zum Profispieler. Aber natürlich schaut jeder gerne den Besten der Besten zu, wenn sie unter sich die Meisterschaft ausmachen. Esports-Nachrichten sind vor allem für die Fans von Shootern, MOBAs oder FIFA interessant. Die meisten Gaming-Websites bringen ab und zu auch Esports-Nachrichten in ihrem Feed. Wer nichts verpassen möchte, schaut besser auf einer Seite wie Fragster vorbei, wo sich wirklich alles um Esports-Turniere, wichtige Patches und Neuigkeiten von führenden Teams dreht.

Casinovergleiche

Kaum ein Videospiel-Genre ist so sehr von kurzlebigen Trends geprägt wie die Casino-Games. Selbst erfolgreiche Plattformen gehen oft nach ein paar Jahren vom Netz, weil sie von neueren und zeitgemäßeren Angeboten verdrängt werden. Casino-Gamer verbringen deshalb viel Zeit mit der Suche nach neuen Spielstätten im Internet. Das ist gar nicht so leicht, denn sie müssen sich in einem Dickicht aus unterschiedlichen Lizenzen, wechselnden Bonusbedingungen und neuartigen Konzepten zurechtfinden. Die Seite https://www.neueonline-casinos.com/ erleichtert die Suche mit detaillierten Tests und einer eigenen Topliste.

Skill-Training

Wer Multiplayer-Games spielt, will auch gewinnen. Das ist gar nicht so einfach, denn oft haben die Gegner bessere Hardware und mehr Zeit zum Üben. Wer seine Fähigkeiten schnell verbessern will, braucht Hilfe vom Profi. Oft lässt sich mit ein paar einfachen Tricks die Framerate des Spiels steigern, was zu deutlich kürzeren Reaktionszeiten führt. Und es gibt auch viele Tipps, mit denen sich die Zielgenauigkeit verbessern lässt. Die Seite bietet eine große Sammlung solcher Tipps für beliebte Spiele wie COD, Fortnite, Valorant oder Overwatch.

Günstige Keys

Ein neues Videospiel kostet bis zu 70 Euro. Wer jeden Monat mehrere Games kauft, belastet sein Bankkonto also erheblich. Aus diesem Grund sind Keyseller äußerst beliebt. Sie verkaufen verbilligte Download-Codes für Plattformen wie Steam, Uplay oder das Playstation Network. Da es sehr viele Keyseller gibt, ist es aber nicht ganz leicht, das günstigste Angebot herauszusuchen. Die Seite planetkey.de vergleicht die Keypreise von vielen verschiedenen Anbietern und erleichtert so die Suche. Selbst bei topaktuellen Titeln lassen sich auf diese Weise oft bis zu 30 % sparen.