Athen und Ankara vereinbaren Verbesserung der Beziehungen

Ankara – Im Zuge der Wiederannäherung zwischen der Türkei und Griechenland führten die stellvertretenden Außenminister der beiden Länder Gespräche in der türkischen Hauptstadt Ankara. In diesen Gesprächen seien in mehreren Bereichen der Zusammenarbeit „zufriedenstellende Fortschritte“ erzielt worden, so eine gemeinsame Erklärung.

Burak Akcapar und Konstantinos Fragkogiannis, die stellvertretenden Außenminister der beiden Länder, trafen sich in der türkischen Hauptstadt Ankara „im Rahmen des Dialogs der Positiven Agenda“ zwischen den beiden Seiten.

Dies war das vierte Treffen auf Ebene der stellvertretenden Minister im Rahmen der Initiative der Positiven Agenda, die ursprünglich im April 2021 in Ankara zwischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und dem griechischen Außenminister Nikos Dendias vereinbart wurde.

„Während des Treffens wurde ein detaillierter Bericht über die Fortschritte bei den 25 Themen der Positiven Agenda gegeben, wie z.B. die Zusammenarbeit und der Ausbau in den Bereichen Unternehmertum, Tourismus, Energie, Verkehr und Telekommunikation, maritime Angelegenheiten, IKT, Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit und Umwelt“, heißt es in der Erklärung.

Trotz einer jahrhundertealten Rivalität und der angespannten Beziehungen in den letzten Jahren wegen des Interessenkonflikts im Mittelmeerraum haben die beiden Nachbarn bei den tödlichen Zwischenfällen der letzten zwei Monate Solidarität gezeigt.

Griechenland gehörte zu den ersten europäischen Ländern, die am 6. Februar, nur wenige Stunden nach den schweren Erdbeben in den südtürkischen Provinzen, Rettungskräfte und humanitäre Hilfe entsandten. Der griechische Außenminister Nikos Dendias stattete der Türkei nach den Beben einen Besuch ab, um seine Unterstützung zu zeigen.

„Ich möchte der türkischen Führung und dem türkischen Volk das herzliche Beileid der Regierung Mitsotakis und des gesamten griechischen Volkes für die Verluste nach den beiden verheerenden Erdbeben übermitteln“, sagte Dendias während einer Pressekonferenz mit Cavusoglu in Antakya und bezog sich dabei auf den griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis.

„Dies zeigt die Solidarität des griechischen Volkes mit der Türkei und der türkischen Bevölkerung. Griechenland war eines der ersten Länder, das die Türkei nach dem Erdbeben angerufen und ihr Hilfe angeboten hat“, fügte Cavusoglu hinzu.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach Griechenland am 1. März sein Beileid zu dem tödlichen Zugunglück aus, das 57 Menschenleben forderte. Erdoğan sandte eine Botschaft an die griechische Präsidentin Katerina Sakellaropoulou und den Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis.

Kürzlich erklärte Außenminister Mevlut Cavusoglu, dass die Türkei den Antrag Griechenlands auf Aufnahme als nichtständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat unterstützen werde.

Bei einem Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias bestätigte Cavusoglu, dass Griechenland im Gegenzug die Bewerbung der Türkei um den Vorsitz der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) unterstützen wird.

