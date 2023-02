Wie finde ich seriöse Kryptocasinos?

In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Kryptocasinos astronomisch vervielfacht. Es ist das neueste große Ding in der Online-Glücksspielbranche, die mit der Unterstützung für Bitcoin begann.

In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Kryptocasinos astronomisch vervielfacht. Es ist das neueste große Ding in der Online-Glücksspielbranche, die mit der Unterstützung für Bitcoin begann. Die Online-Marktplätze erweitern ihre Unterstützung für alle Kryptowährungen. Es stellt sich also die Frage: Welche ist die beste? Und noch besser: Wie können Sie die besten Krypto-Onlinecasinos finden?

Es gibt zahlreiche Variablen und ausführliche Anleitungen, die Ihnen dabei helfen, Tipps umzusetzen. Wir sind jedoch hier, um es Ihnen leicht zu machen. Hier sind einige Aspekte, auf die Sie bei der Wahl eines Krypto Casino Online achten sollten:

Überprüfen Sie immer die Lizenz

Besuchen Sie die Webseite und scrollen Sie als Erstes ganz nach unten. Sie werden sehen, dass die Lizenz für jede echte Plattform am Ende aufgeführt ist. Die Lizenz- oder Registrierungsnummer wird ebenfalls angezeigt. Sie können u. a. die umfassenden Angaben zur Quelle der Lizenz einsehen.

Neben der Lizenzierung sollten Sie sich auch die Zahlungsmethoden ansehen, die das Casino akzeptiert. Dies ist häufig eine Komponente der Plattform-Authentifizierung. Entscheidend ist jedoch, dass Sie nach Softwareentwicklern oder Spielpartnern suchen. Auch diese Informationen sollten am Ende der Seite gelistet sein. Die dort angegebenen Namen können Sie jederzeit gegenprüfen.

Suchen Sie einfach nach dem RNG und den RNG-Audits, wenn Sie nicht zu tief in die Materie einsteigen möchten. Überprüfen Sie die Teilnahme des Casinos an Responsible Gaming und anderen Programmen ähnlicher Art. So können Sie sicher sein, dass Sie auf die richtige Plattform geleitet werden.

Recherche & Bewertung

Der erste Ratschlag in diesem Artikel hängt mit dem zweiten zusammen. Die präsentierten Informationen oder die hochgeladenen Logos können nicht für bare Münze genommen werden. Daher sollten Sie als nächstes überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Recherche ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun.

Versuchen Sie, relevante Informationen herauszufinden, indem Sie online nach Plattformbewertungen suchen. Im Internet gibt es eine Vielzahl zuverlässiger Portale für Website-Bewertungen. Wenn Sie sich unsicher sind, überprüfen Sie die Namen der Entwickler, die Lizenznummer und andere Details. Dies alles können Sie auf den offiziellen Websites tun.

Überprüfen Sie den Kundenservice

Mit den ersten beiden Methoden können Sie ein seriöses Kryptocasino ausfindig machen. Die nächste Herausforderung besteht darin, zu entscheiden, welcher Aspekt aus der Liste der beste ist. Hierfür sollten Sie ebenfalls den angebotenen Kundenservice berücksichtigen. Auch wenn es unwichtig erscheinen mag, so wissen Sie doch nie, wann Sie den Kundendienst einmal benötigen. Es ist also sinnvoll, zu recherchieren, wie hilfreich der Kundendienst eines Casinos tatsächlich ist.

Die Anzahl der Fälle, in denen Sie Hilfe benötigen, wird Sie überraschen. Egal, ob es sich um einen Gewinn oder eine Zahlungsoption handelt. Denken Sie daran, dass viele Casinos einen KI-Support mit vorgegebenen Lösungen und ohne echtes Führungsteam einsetzen. Halten Sie Ausschau nach diesen Glücksspiel-Websites.

Durchsuchen Sie die Spielesammlung

Bis jetzt ist eine Website in guter Verfassung, wenn sie alle oben genannten Kriterien erfüllt. Im nächsten Schritt werden wir Ihre persönlichen Präferenzen prüfen. Die Lebensfähigkeit der Plattform wird auch maßgeblich von der Sammlung verfügbarer Spiele beeinflusst. Sie wollen schließlich nicht in einem Kryptocasino spielen, das Ihre Lieblingsspiele nicht anbietet. Dieses Merkmal geht jedoch über das Gameplay und die grundlegende Grafik hinaus.

Die Unterstützung von Kryptowährungen ist das Wichtigste, worauf Sie hierbei achten sollten. Haben Sie Zugang zu genügend Bitcoin-Casinospielen? Das sollten Sie als Erstes überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Spiele Kryptowährungen und andere Zahlungsmittel akzeptieren. Prüfen Sie, ob Sie mit der Kryptowährung direkt einen Einsatz tätigen können oder ob Sie sie zunächst in eine andere Währung umrechnen müssen.

Nutzen Sie als Nächstes die Demo-Option. Die meisten seriösen und ehrlichen Onlinecasinos ermöglichen Ihnen, mit virtuellem Geld zu spielen. So können Sie feststellen, ob das Casino vertrauenswürdig ist oder nicht.

Halten Sie Ausschau nach Erweiterungsfunktionen oder Krypto-Unterstützung

Fragen Sie das Kryptocasino, ob es beabsichtigt, weitere Coins hinzuzufügen und seine Unterstützung zu erweitern. Das Casino wird unweigerlich eine lukrativere Plattform sein, wenn es weiterwächst und andere Kryptowährungen einbezieht. Wenn es sich nicht einzig nur auf Bitcoin beschränkt, dessen Entwicklung wieder besser aussieht, oder nur bestimmte Kryptowährungen wie Litecoin, Dogecoin und Ethereum unterstützt, werden Sie davon profitieren. Es sollte stärker wachsen.

Je besser die Aussichten des Casinos sind, Ihr Vertrauen zu gewinnen und ein verlässlicher Ort für Sie zu sein, desto geschickter kann es sich anpassen. Denken Sie also an diese Dinge.

Fazit

Boni und Jackpots werden häufig angeboten, insbesondere in Casinos mit Kryptowährungen. Aber lassen Sie sich davon nicht verführen. Um sicherzustellen, dass Sie eine seriöse Website mit zuverlässigen Quellen besuchen, achten Sie auf die oben genannten Warnzeichen.

Stellen Sie sicher, dass Sie auch auf Ihrer Seite Sicherheit praktizieren. Wenn Sie nach einem vertrauenswürdigen Onlinecasino suchen, achten Sie auf den RTP und halten Sie sich an die allgemeinen Empfehlungen. Das beste Kryptocasino kann dann durch Hinzufügen dieser sechs Kriterien bestimmt werden.