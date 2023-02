US-Behörden: Corona-Pandemie durch Laborleck ausgelöst

Washington – Der Ursprung der Corona-Pandemie liegt wahrscheinlich in einem Laborleck, so ein US-Geheimdienstbereich. Demzufolge sollen das Energieministerium und das FBI zu diesem Ergebnis gekommen sein. Währenddessen erschwert China weiterhin die Suche nach der Ursache, bemängelt die WHO, berichtet Focus unter Berufung auf das Wall Street Journal. Zahlreiche US-Politiker fordern nun „dringende Maßnahmen gegen China“.

„Das Leck in Chinas Labor, das sich als richtig erwiesen hat, spielt keine Rolle“, twitterte Senator Tom Cotton (R-Ark.) „Was zählt, ist, die Kommunistische Partei Chinas zur Verantwortung zu ziehen, damit so etwas nicht noch einmal passiert.“

Cotton vertritt seit langem die Theorie, dass COVID-19 mit einem Labor zur Erforschung von Coronaviren in Wuhan, China, wo der Ausbruch begann, in Verbindung steht, und forderte Untersuchungen zu dieser Möglichkeit.

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte am Sonntag, es gebe „keine endgültige Antwort“ auf die Frage, woher die COVID-19-Pandemie komme, und erklärte in der CNN-Sendung „State of the Union“, Präsident Biden habe die Geheimdienste angewiesen, „dieser Frage auf den Grund zu gehen“.

Die neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich die Meinung des US-Energieministeriums geändert hat, das bisher unschlüssig war, wie das Virus entstanden ist. Die Einschätzung des Energieministeriums fügt sich in die geteilten Meinungen der US-Behörden über die Ursprünge der Pandemie ein. Auch das FBI hat mit „mäßiger Sicherheit“ festgestellt, dass der Ursprung der Pandemie aus einem Labor stammt. Zwei weitere Behörden, darunter die CIA, sind noch unentschlossen, berichtete WSJ weiter.

US-Nachrichtendienste können Bewertungen mit niedrigem, mittlerem oder hohem Vertrauen vornehmen. Eine Bewertung mit niedrigem Vertrauen bedeutet im Allgemeinen, dass die erhaltenen Informationen nicht zuverlässig genug oder zu bruchstückhaft sind, um ein endgültiges analytisches Urteil zu fällen, oder dass nicht genügend Informationen verfügbar sind, um eine solidere Schlussfolgerung zu ziehen.

Senator Josh Hawley sagte am Sonntag, dass er erneut einen Gesetzesentwurf einbringen wird, der mehr Informationen darüber fordert, was die US-Regierung über den COVID-Ausbruch erfahren hat.

„Das amerikanische Volk verdient die volle Wahrheit über die Ursprünge von #covid. Keine Schönfärberei mehr. Ich werde erneut ein Gesetz einbringen, um die Geheimdienstberichte der US-Regierung über Covid für die Bevölkerung zugänglich zu machen“, twitterte Hawley.

Der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, ein potenzieller Präsidentschaftskandidat für 2024, gehörte zu den Republikanern, die am Sonntag forderten, die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) für das gemeldete Laborleck verantwortlich zu machen.

„Es gab immer enorme Beweise dafür, dass das Wuhan-Coronavirus aus dem Labor in Wuhan ausgetreten ist. Ich bin froh, dass das Energieministerium diese Realität anerkennt. Es ist höchste Zeit, die KPCh zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte er in einem Tweet. Das chinesische Außenministerium wies die Behauptung zurück, als es am Montag zu der gemeldeten Einschätzung befragt wurde.

