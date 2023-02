Im Zusammenhang mit den verheerenden Erdbeben mit über 35.000 Toten, hat es in der Türkei am Montag zahlreiche Festnahmen gegeben

Türkische Behörden ermitteln laut der Nachrichtenagentur Anadolu gegen 163 Personen im Zusammenhang mit dem Einsturz von Gebäuden. Von den Personen, gegen die ermittelt wird, wurden demnach acht verhaftet und 48 befinden sich in Polizeigewahrsam.

Acht von ihnen wurden in Untersuchungshaft genommen, deren Verantwortlichkeiten von der Staatsanwaltschaft festgelegt wurden, berichtet Anadolu weiter.

Bei einem Besuch in Diyarbakir am Montag sagte der türkische Justizminister Bekir Bozdag, dass die Staatsanwaltschaften in allen erdbebengeschädigten Gebieten die gerichtlichen Ermittlungen durchführten.

Bozdag erklärte, dass „einige der Gebäude 30 Jahre alt sind, einige sind älter, einige sind 20 Jahre alt, und einige wurden erst kürzlich gebaut“. Er fügte hinzu: „Die Prüfungen unterliegen der Auswertung dieser Informationen, und unsere Staatsanwälte führen Ermittlungen durch, um festzustellen, wer an diesen Bauten beteiligt ist.“

Nach Angaben von Anadolu erließ die Staatsanwaltschaft der Stadt Malatya am Montag Haftbefehle gegen 31 Personen wegen Verbindungen zu eingestürzten Gebäuden.

Nazmi Tosun, ein Bauleiter und technischer Vertreter des in der Provinz Gaziantep zerstörten Emre Apartments, wurde am frühen Montag in Istanbul festgenommen, berichtete Anadolu unter Berufung auf die Sicherheitskräfte.

Mehrere Bauunternehmer, die von den Behörden für mehrere zerstörte Gebäude in der Stadt Adiyaman verantwortlich gemacht werden, wurden am Sonntag auf dem Istanbuler Flughafen festgenommen, als sie versuchten, das Land zu verlassen. Yavuz Karakus und seine Frau Sevilay, die mehrere Gebäude in Adiyaman gebaut haben, wurden in Gewahrsam genommen. Karakus sagte zu Reportern: „Mein Gewissen ist rein. Ich habe 44 Häuser gebaut. Vier von diesen sind eingestürzt. Ich habe alles nach den Vorschriften gemacht.“

Mehmet Yaşar Coşkun, ein Bauunternehmer, der für die eingestürzte Rönesans Residence, ein Hochhaus mit Luxuswohnungen in der Provinz Hatay, verantwortlich ist, wurde am Samstag von den Behörden am Flughafen abgefangen, als er versuchte, nach Montenegro zu fliehen, berichtet Anadolu weiter. Er erklärte, dass er nicht wisse, warum sein Gebäude eingestürzt sei und dass seine Flucht nichts mit dem eingestürzten Gebäude zu tun habe. Ein weiterer Bauunternehmer, Mehmet Ertan Akay, dessen Wohnhaus in Hatay ebenfalls einstürzte, wurde von der Istanbuler Polizei festgenommen, so Anadolu.

Ein weiterer Bauunternehmer, İbrahim Mustafa Uncuoğlu, wurde am Samstag in Istanbul festgenommen, nachdem seine Inspektionen der eingestürzten Bahar Apartments im Epizentrum des Erdbebens in Gaziantep als fahrlässig eingestuft wurden, berichtete Anadolu unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft von Gaziantep. Mindestens neun Menschen starben, als das Gebäude einstürzte.

Unterdessen wurde Hasan Alpargün, Eigentümer einer Firma, die in der Stadt Adana Gebäude errichtete, die inzwischen eingestürzt sind, am Samstag in Nordzypern festgenommen. Die Staatsanwälte in Adana haben im Rahmen ihrer Ermittlungen am Montag 31 Personen festgenommen.

Das Beben der Stärke 7,8, das am vergangenen Montag den Südosten der Türkei nahe der Grenze zu Syrien erschütterte, hat nach Angaben des türkischen Notfallkoordinationszentrums SAKOM vom Montag inzwischen 31 643 Todesopfer in der Türkei gefordert. Die Zahl der Toten in Syrien liegt nun bei 4.574, wie staatliche Medien am Sonntag berichteten.